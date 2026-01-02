Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: „Sunt foarte fericită”

Alexandra Ungureanu și iubitul ei, Adrian Gagea, au o relație discretă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexandra Ungureanu și Adrian Gagea
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Alexandra Ungureanu și partenerul ei, Adrian Gagea, au o relație discretă. Cei doi preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului. 

Alexandra Ungureanu, confesiuni despre relația cu Adrian Gagea

Alexandra Ungureanu a recunoscut într-un interviu că se simte fericită în relația pe care o trăiește cu iubitul ei, Adrian Gagea. 

„Sunt foarte fericită. Sunt într-o relație și sunt foarte bine, asta pot să vă spun. E o chestie despre care nu am vorbit public”, a spus Alexandra Ungureanu pentru VIVA!

Cine este partenerul Alexandrei Ungureanu

Iubitul Alexandrei Ungureanu este Adrian Gagea, un bucătar originar din Toplița, acolo unde deține și o pensiune, pe care artista a promovat-o. Adrian Gagea a fost voleibalist, dar a renunțat la cariera sportivă și acum este un chef apreciat în Londra. El a apărut și la TV în anul 2016, la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, însă jurații nu au fost impresionați prea tare de prestația lui.

Alexandra Ungureanu și iubitul ei, Adrian Gagea, trăiesc o poveste de dragoste la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre relația din prezent. Cântăreața a dezvăluit că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia. 

La începutul lunii noiembrie a anului 2025, Alexandra Ungureanu și Adrian Gagea au apărut într-un video de pe Instagram publicat pe artistă. În acel clip, cei doi erau îmbrăcați în ținute elegante și se pregăteau să meargă la o nuntă. 

Alexandra Ungureanu, despre posibilitatea de apărea la TV cu iubitul ei

În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că își dorește să apară într-un show TV alături de partenerul ei, fiind vorba despre emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artista consideră că ea și iubitul ei au o relație solidă.

„Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important”, a spus Alexandra Ungureanu pentru cancan.ro

Cum e surprinsă Alexandra Ungureanu de partenerul ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Alexandra Ungureanu a vorbit despre partenerul ei și despre preparatele cu care acesta o surprinde.

„El face mâncăruri bune din orice se găsește prin frigider, dar mie îmi place foarte mult meniul din zona asta. El trăieşte în Anglia şi gătește meniul de inspirație de acolo. Adică mâncare tradițională reinterpretată. De la clasicul „fish and chips”, care pe mine mă dă pe spate pentru că îmi place foarte mult peștele, până la desertul meu preferat, care este „sticky toffee pudding.” Se găsește și la noi, dar e un fel de pudding, foarte însiropat într-un sos de caramel şi în blatul prăjiturii se găsește și curmala care dă o savoare fantastică, şi cu ciocolată, e ceva extraordinar de bun”, a spus Alexandra Ungureanu pentru Click!

Citește și:
De ce Flavia Mihășan refuză să participe la emisiunile reality show de la Antena 1: „Am primit oferte, dar eu nu pot să…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
People
Cum i-a explicat Sore fiicei sale, Erin, că se desparte de tatăl ei: "Ca să fiu și eu fericită..."
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
People
Andreea Bănică, reacție la adresa persoanelor care o judecă pentru felul în care se îmbracă: "Mă simt liberă să experimentez"
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
People
Paula Seling, declarații sincere despre creșterea fiicei sale, Elena: "Sunt acolo indiferent de situație"
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
People
Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: "Învață să fie cea mai bună"
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
People
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
Libertatea
Dan Petrescu, prima apariție publică după începerea chimioterapiei. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, vizibil slăbit
Dan Petrescu, prima apariție publică după începerea chimioterapiei. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, vizibil slăbit
Imaginile cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea de Revelion au atras atenția fanilor. Cum s-au pozat: „Parcă sunteți de la muzeul de ceară”
Imaginile cu Valentina Pelinel și Cristi Borcea de Revelion au atras atenția fanilor. Cum s-au pozat: „Parcă sunteți de la muzeul de ceară”
Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului. Imaginile au devenit virale
Mario Fresh a căzut de pe scenă în timpul concertului. Imaginile au devenit virale
Cum a apărut Bianca Drăgușanu cu fetița ei de Revelion, în Dubai. Au schimbat rapid rochiile elegante cu costumele de baie
Cum a apărut Bianca Drăgușanu cu fetița ei de Revelion, în Dubai. Au schimbat rapid rochiile elegante cu costumele de baie
Ego.ro
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
catine.ro
Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de luna în care te-ai născut. Vezi ce arată astrele în noul an
Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de luna în care te-ai născut. Vezi ce arată astrele în noul an
Horoscopul zilei de 3 ianuarie 2026. Taurii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 ianuarie 2026. Taurii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Grupe de alimente care sunt ușor de digerat. Ce poți să încerci fără probleme
Grupe de alimente care sunt ușor de digerat. Ce poți să încerci fără probleme
Regina Camilla a Marii Britanii a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală. „A fost un subiect tabu”
Regina Camilla a Marii Britanii a făcut dezvăluiri neașteptate despre viața sa personală. „A fost un subiect tabu”
Mai multe din people
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
People

Bella Santiago și Nicu Grigore au dezvăluit detalii neștiute despre relația lor.

+ Mai multe
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
People

Amalia Năstase a dezvăluit detalii despre pasiunile copiilor săi.

+ Mai multe
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
People

Antonia a vorbit sincer despre relația cu Alex Velea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC