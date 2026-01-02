Alexandra Ungureanu, confesiuni rare despre relația cu partenerul ei, Adrian Gagea: „Sunt foarte fericită”

Alexandra Ungureanu și partenerul ei, Adrian Gagea, au o relație discretă. Cei doi preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului.

Alexandra Ungureanu, confesiuni despre relația cu Adrian Gagea

Alexandra Ungureanu a recunoscut într-un interviu că se simte fericită în relația pe care o trăiește cu iubitul ei, Adrian Gagea.

„Sunt foarte fericită. Sunt într-o relație și sunt foarte bine, asta pot să vă spun. E o chestie despre care nu am vorbit public”, a spus Alexandra Ungureanu pentru VIVA!

Cine este partenerul Alexandrei Ungureanu

Iubitul Alexandrei Ungureanu este Adrian Gagea, un bucătar originar din Toplița, acolo unde deține și o pensiune, pe care artista a promovat-o. Adrian Gagea a fost voleibalist, dar a renunțat la cariera sportivă și acum este un chef apreciat în Londra. El a apărut și la TV în anul 2016, la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, însă jurații nu au fost impresionați prea tare de prestația lui.

Alexandra Ungureanu și iubitul ei, Adrian Gagea, trăiesc o poveste de dragoste la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre relația din prezent. Cântăreața a dezvăluit că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia.

La începutul lunii noiembrie a anului 2025, Alexandra Ungureanu și Adrian Gagea au apărut într-un video de pe Instagram publicat pe artistă. În acel clip, cei doi erau îmbrăcați în ținute elegante și se pregăteau să meargă la o nuntă.

Alexandra Ungureanu, despre posibilitatea de apărea la TV cu iubitul ei

În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că își dorește să apară într-un show TV alături de partenerul ei, fiind vorba despre emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artista consideră că ea și iubitul ei au o relație solidă.

„Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important”, a spus Alexandra Ungureanu pentru cancan.ro.

Cum e surprinsă Alexandra Ungureanu de partenerul ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Alexandra Ungureanu a vorbit despre partenerul ei și despre preparatele cu care acesta o surprinde.

„El face mâncăruri bune din orice se găsește prin frigider, dar mie îmi place foarte mult meniul din zona asta. El trăieşte în Anglia şi gătește meniul de inspirație de acolo. Adică mâncare tradițională reinterpretată. De la clasicul „fish and chips”, care pe mine mă dă pe spate pentru că îmi place foarte mult peștele, până la desertul meu preferat, care este „sticky toffee pudding.” Se găsește și la noi, dar e un fel de pudding, foarte însiropat într-un sos de caramel şi în blatul prăjiturii se găsește și curmala care dă o savoare fantastică, şi cu ciocolată, e ceva extraordinar de bun”, a spus Alexandra Ungureanu pentru Click!

