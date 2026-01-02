Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară.

Laura Cosoi este din nou însărcinată! Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună patru fiice, pe Rita, Vera, Lara și Aida.

Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară

Pe 2 ianuarie, chiar în ziua în care Laura Cosoi a împlinit 44 de ani, actrița a anunțat cu multă bucurie și emoție faptul că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta le-a împărtășit fanilor vestea din vacanța din Thailanda în care este alături de familia ei. Laura Cosoi a publicat un scurt video, prin care arată testul de sarcină pozitiv.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața — viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumim, Doamne pentru darul primit!”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Laura Cosoi, despre regulile pe care le aplică în creșterea și educarea fetițelor sale

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre regulile pe care le-a impus fiicelor sale.

„Noi am mers pe ideea de echilibru și când am fost depășiți de echilibru, în sensul că nu mai puteam să gestionăm desprinderea de device, mă refer aici în special de desene, am renunțat total. În momentul de față, copiii nu se mai uită la televizor decât foarte rar, urmăresc doar anumite desene animate care au un fir narativ de la un capăt la altul, nu neapărat episoade, ci să înțeleagă o poveste. Nu au acces la telecomandă ca să poată să scroll-eze, să schimbe, deci trebuie să urmărească de la un capăt la altul, altfel se întrerup. Nu se mănâncă, evident, în fața televizorului, nu avem genul ăsta de obiceiuri. Cam astea sunt, dar timpul pe care îl petrecem împreună este extrem de important”, a povestit actrița pentru Cancan.ro.

Vedeta a mai precizat că un lucru pe care ea și soțul ei îl consideră important este ca fetițele să facă sport.

„Faptul că suntem preocupați să facă sport, să fie cât mai mult în natură, asta contează enorm în toată dezvoltarea. (…) Amândoi, fiind profesori, am preluat un pic genul ăsta destul de milităresc și cu program. Avem program, avem reguli destul de multe”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a făcut câteva declarații care vor stârni cu siguranță comentarii în rândul părinților. Actrița a declarat public că ea mănâncă înaintea copiilor, că nu își dorește copii în patul ei și că un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș pentru mame.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc”, a declarat Laura.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului E vremea mea.

În discuția cu Laura Ivăncioiu, una dintre gazdele podcastului, Laura Cosoi a mărturisit și alte lucruri care pot părea surprinzătoare pentru femeile învățate să îi pună pe cei din jurul lor pe primul loc.

„Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoiele mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei”, a mai declarat Laura Cosoi.

Actrița a mărturisit că pentru ea orele de odihnă sunt extrem de importante și nu acceptă ca una dintre fetițe să doarmă în pat cu ea și soțul ei.

„În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui.”

Citește și:

Cum se descurcă Ana Baniciu în rolul de mamă. Detalii despre familia ei: „Mă simt…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro