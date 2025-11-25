Laura Cosoi, confesiuni despre relația cu soțul ei și lecțiile de viață pe care le oferă celor patru fetițe ale lor: „Două persoane pot avea tensiuni, pot ridica tonul…”

Laura Cosoi a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare în care a vorbit despre cum percep copiii conflictele dintre părinți.

  de  Andreea Ilie
Laura Cosoi și soțul ei
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, trăiesc o experiență intensă alături de cele patru fiice ale lor, care le-au redefinit complet viața de familie.

Laura Cosoi, despre lecțiile de viață pe care le oferă celor patru fetițe ale ei

Laura Cosoi a transmis un mesaj puternic pe rețelele de socializare în care a vorbit despre cum percep copiii conflictele dintre părinți și ce lecție de viață le oferă în situații mai tensionate.

„Noi, adulții, știm că într-o relație există momente bune și momente dificile. Știm că două persoane pot avea tensiuni, pot ridica tonul, pot vedea diferit lucrurile și totuși pot rămâne împreună, se pot iubi și pot merge mai departe.
Dar copiii? Ei nu au această hartă emoțională.
Copiii trăiesc lumea în alb-negru. Când văd conflict, îl asociază imediat cu pierdere, nesiguranță și frica de a nu-și pierde familia. De aceea primul lor gând este: ‘Oare mama și tata o să se despartă?'”, a scris ea.

Actrița a făcut și unele confesiuni despre familia ei și relația care a existat între părinții ei.

„Eu, de exemplu, am crescut într-o familie în care părinții mei se certau des. Și totuși, niciodată nu mi-a trecut prin minte că ar putea divorța. Pentru că, în mod instinctiv, vedeam și reparația: felul în care își reveneau, cum se linișteau, cum cooperau din nou”, a mărturisit vedeta.

Laura Cosoi a ținut să sublinieze că aceasta este probabil una dintre cele mai importante lecții de viață pe care le poate oferi copiilor: modul în care conflictele dintre părinți le poate influența relaționarea ulterioară cu oamenii din jur.

„Și da, poate că asta este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le putem oferi copiilor: că relațiile nu sunt fragile, ci vii. Că nu se rup la prima furtună. Că iubirea are elasticitate, răbdare și puterea de a se repara.
Atunci când le arătăm nu doar momentul tensionat, ci și drumul către calm și apropiere, îi ajutăm să crească având încredere în oameni, în relații și în siguranța lor emoțională. Pentru că, la final, nu absența conflictului îi protejează… ci prezența reconectării.
Dar totuși… cum facem să le păstrăm inima întreagă?”, a închis ea mesajul.

Laura Cosoi, declarații neașteptate despre creșterea copiilor

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a făcut câteva declarații care vor stârni cu siguranță comentarii în rândul părinților. Actrița a declarat public că ea mănâncă înaintea copiilor, că nu își dorește copii în patul ei și că un concediu de maternitate de doi ani este un pericol uriaș pentru mame.

„Toate avem sentimentul că l-am adus pe Iisus pe lume… Așa e! Tu crezi că știi cel mai bine, că faci cel mai bine, că nu ai nevoie de ajutor… Avem nevoie de ajutor! Avem nevoie să plângem, să râdem, să stăm cu ochii în soare, să ne țină cineva copilul… Avem nevoie de toate lucrurile astea! Și e foarte ok să primim ajutor. Un concediu de maternitate de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame, din păcate, pentru că nu-și mai găsesc locul și nu se mai regăsesc după doi ani, nicăieri! Eu m-am simțit singură și mi-era teamă că nu o să mă mai regăsesc.”, a declarat Laura.

Declarațiile au fost făcute în primul episod din sezonul 3 al podcastului E vremea mea.

În discuția cu Laura Ivăncioiu, una dintre gazdele podcastului, Laura Cosoi a mărturisit și alte lucruri care pot părea surprinzătoare pentru femeile învățate să îi pună pe cei din jurul lor pe primul loc.

„Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii sau nu știu cine! Stăm toți la masă, dar eu trebuie să mănânc înainte ca să pot să gestionez copiii, să am răbdare să le dau să mănânce. Nevoiele mele sunt cel puțin la fel de importante ca ale copiilor mei.”, a mai declarat Laura Cosoi.

Actrița a mărturisit că pentru ea orele de odihnă sunt extrem de importante și nu acceptă ca una dintre fetițe să doarmă în pat cu ea și soțul ei.

„În patul meu, nu îmi doresc copii! Eu am nevoie de somn. Pentru mine, asta este sfânt! Dacă nu dorm, sunt irascibilă și eu am de gestionat toată familia, nevoile casei, școlile, grădinițele, grupurile de părinți, jobul meu… Eu, dacă nu dorm, nu mai funcționează nimic. Așa că mă joc cu copiii seara, ne giugiulim, dar în patul meu nu îmi doresc copii! Dacă un copil adoarme lângă mine, îl las să adoarmă bine, apoi îl iau și îl duc în patul lui.”

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…'

Foto: Instagram

