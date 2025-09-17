Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: „Copiii pot să mă judece, dar…”

Victor Ponta a vorbit deschis despre divorțul de Daciana Sărbu.

  de  Andreea Ilie
Ce regrete are Victor Ponta legat de divorțul de Daciana Sârbu și de ce se consideră vinovat pentru despărțirea lor: "Copiii pot să mă judece, dar..."

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Ce regrete are Victor Ponta legat de divorț

Victor Ponta a fost invitat în emisiunea „Viața fără filtru', prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY și a vorbit deschis despre divorțul de Daciana Sărbu. El a declarat că se simte vinovat de faptul că s-a ajuns la separare, însă consideră că a fost o decizie necesară.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul.

Victor Ponta a mărturisit că își găsește timp pentru cei trei copii ai lui, Andrei, Irina și Maria și este preocupat ca aceștia să aibă o viață cât mai bună.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună. Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai zis el.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Arhiva ELLE

Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
