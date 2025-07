Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu”. Despre cine este vorba

Lili Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV formează un cuplu împreună cu Silviu Țolu, alături de care are un băiat, pe nume Thomas Jay. Cei doi s-au logodit în 2019, însă până în prezent nu au făcut pasul cel mare.

Într-un interviu acordat recent, Lili Sandu a vorbit cu emoție despre relația apropiată pe care a avut-o mereu cu Pro TV și proiectele la care a participat.

„Am foarte multe amintiri frumoase. Am început în Numai Iubirea și eram atât de fericită. Pentru mine era doar Pro TV și atât. Nu mai exista altă televiziune. Fusesem în Școala Vedetelor, începusem să cânt, dar ziceam: băi, ce noroc să fii acolo (n.red. – la Pro TV). Și în 2005, când am intrat în gașca ‘Numai iubirea’, jur, am fost către o familie. Deci tot timpul m-am simțit atât de bine. Bineînțeles că viața ne-a despărțit în toți anii ăștia și, da, am mai mers și prin alte părți, ca să zic așa, dar sufletul meu tot aici a fost”, a declarat Lili Sandu, pentru Cancan.