Unlimited Love: când Moncler și Rick Owens transformă moda într-un gest intim

  . Actualizat 17.01.2026, 09:48,  de  Georgescu Daria
Moncler x Rick Owens (1)
Pentru primăvara–vara 2026, Moncler și Rick Owens lansează Promoting Unlimited Love, o campanie care se îndepărtează de ideea clasică de prezentare a unei colecții și se concentrează pe relații, intimitate și emoție. Fotografiată de Juergen Teller, seria de imagini mută accentul de la haine la gest, de la estetică la uman, și marchează un nou capitol în dialogul creativ dintre cei doi, construit fără artificii, în jurul apropierii și vulnerabilității.

Pentru prima dată, colaborarea se desfășoară integral în sezonul cald. Inspirația vine din Berlin și din estetica sa brutalistă, reinterpretată într-o cheie mai fluidă. Colecția de primăvară – vară 2026 propune o garderobă funcțională, cu siluete relaxate, piese asimetrice și outerwear ușor, gândită pentru oraș și mișcare. Este o vară lipsită de idealizare, mai degrabă urbană și realistă, în linie cu universul Rick Owens.

Forța reală a proiectului stă însă în imagini. Rick Owens apare alături de Michèle Lamy, iar Juergen Teller, alături de partenera sa, Dovile Drizyte. Cei patru sunt surprinși în gesturi simple de apropiere — săruturi, atingeri, momente de complicitate — fără regie, fără distanță. Hainele devin fundalul acestor interacțiuni, nu punctul central.

În Promoting Unlimited Love, moda nu domină, ci susține. Campania nu caută să estetizeze iubirea, ci să o arate direct, așa cum este: imperfectă, vulnerabilă și profund personală. Rezultatul este o poveste vizuală care vorbește despre conexiune și autenticitate, într-un limbaj simplu, onest și asumat.

Foto: Instagram

Fashion trend: Funde sau fundițe?
Fashion trend: Funde sau fundițe?
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

Ce culori se poartă în moda sezonului și cum să le combini
Ce culori se poartă în moda sezonului și cum să le combini
Fashion

Culori peste culori, nuanțe suprapuse, toate în tonuri vitaminizate, au luat podiumurile de modă cu asalt.

Editorial fashion: First row Bucharest
Editorial fashion: First row Bucharest
Fashion

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a adus în oraș o combinație puternică de energie locală și inspirație internațională, cu colecții care definesc prezentul și dau tonul tendințelor viitoare.

