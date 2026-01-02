Fashion trend: Revenirea dantelei

Dantela redefinește feminitatea. Jocul transparențelor pe care aceasta îl oferă mereu ne duce cu gândul la acea senzualitate delicată pe care oricine și-o dorește.
Fie că vorbim despre rochii midi sau maxi, un lucru e sigur: dantela e musai să-și găsească locul în șifonierele noastre.
Rochiile midi sunt clasice, dar provocatoare în același timp, mai ales dacă vorbim despre cele din dantelă. Saint Laurent sau Stella McCartney au reușit să creeze perfecțiunea în ceea ce privește rochiile midi din dantelă ale acestui sezon.
Mereu cu o tentă gotică, rochiile maxi din dantelă vor cuceri pe oricine. Inspiră-te de la Christian Dior sau de la Alexander McQueen pentru un look „heavy”, dar totodată fresh. Nu uita de celebrul machiaj smokey eyes!
Foto: Profimedia