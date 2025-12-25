Evoluția modei străzii azi

Dacă ne referim la moda străzii de astăzi, trebuie să vorbim de cele mai importante direcții stilistice – pe de o parte există scena din Tokyo, care a lansat cele mai relevante modele stilistice inspirate din universul lui Rei Kawakubo sau Junya Watanabe, dar și din estetica Harajuku, pe de cealaltă parte există Demna Gvasalia & Alessandro Michele.

Mă refer la aceste două nume pentru că, înainte de a fi designeri, cei doi sunt foarte buni stiliști și au impus, la nivel global, trend-urile cele mai adoptate atunci când vine vorba de moda străzii. Sunt convins că ați observat, peste tot în lume, de la București la New York, și de la Berlin la Londra, tinerii care se îmbracă imitând estetica caselor Balenciaga sau Gucci (în perioada lui Alessandro Michele).

Chiar dacă nu își permiteau chiar piesele respective, pentru că majoritatea nu și le permiteau, cu ușurință se puteau identifica influențele celor doi coloși ai modei contemporane – Demna și Alessandro. De la coafurile post-punk și ochelarii nouăzeciști marca Balenciaga, la styling-ul cu tușe vintage inspirat de Gucci, acestea sunt cele mai importante direcții stilistice astăzi.

Or, asta înseamnă influență în modă – să reușești să fii imitat mai presus de forța unui brand. Iar rețetele stilistice impuse de cei doi au cucerit mapamondul. De la imageria est-europeană care a crescut după terminarea Războiului Rece, în cazul lui Demna, la teatralismul agresiv inspirat de anii ’70 în cazul lui Michele, moda străzii i-a urmat, i-a copiat și i-a adoptat în masă.

Indiferent că vorbim despre imagini surprinse la săptămânile modei, oriunde în lume sau, pur și simplu, pe marile bulevarde ale capitalelor, indiferent că vorbim despre piese foarte scumpe sau despre haine achiziționate din magazinele second-hand și vintage, vom observa cum discursul stilistic urmărește direcțiile impuse de acești doi vrăjitori ai modei contemporane.

aprilie 2025

