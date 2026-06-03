Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul

Prima vizită oficială a Prințesei Charlene și a Prințului Albert în Spania a fost umbrită de o dezbatere aprinsă în mediul online, după ce un gest făcut de soția suveranului monegasc în fața Regelui Felipe al VI-lea și a Reginei Letizia.

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  de  ELLE.ro
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul

Prințesa Charlene de Monaco a stârnit controverse în timpul unei întâlniri oficiale cu Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și Regina Letizia, desfășurată luni la Madrid.

La 48 de ani, Charlene și soțul său, Prințul Albert II, au fost primiți de Felipe VI și Regina Letizia la Palatul Zarzuela, cu ocazia primei lor vizite oficiale în Spania în calitate de cuplu princiar.

Momentul, considerat unul important pentru relațiile diplomatice dintre Monaco și Spania, a atras atenția publicului nu doar prin semnificația sa politică, ci și printr-un gest făcut de Charlene la sosire. Mai mulți observatori au remarcat că Prințesa a făcut o reverență atât în fața Regelui Felipe, cât și a Reginei Letizia, iar unii internauți au susținut că acest lucru ar reprezenta o încălcare a protocolului.

„Eroarea de protocol a Prințesei Charlene: deși poartă titlul de Prințesă, ea este soția unui șef de stat și nu ar trebui să facă reverență în fața regilor”, a comentat un utilizator pe rețeaua X.

Alți critici au mers și mai departe, susținând că gestul a fost nepotrivit și că a creat confuzie în rândul celor care urmăreau evenimentul.

Totuși, numeroși utilizatori au sărit în apărarea Prințesei. Potrivit acestora, reverența nu a reprezentat o greșeală, deoarece rangul de „Majestate” al monarhilor spanioli este superior celui de „Alteță Supremă”, titlu purtat de familia princiară din Monaco.

„Nu este același lucru să fii Alteță Supremă și să fii Majestate. Este un rang superior”, a scris un comentator, în timp ce altul a adăugat că „reverența lui Charlene a fost perfectă”.

Nu este prima dată când Charlene vorbește despre dificultățile pe care le întâmpină în respectarea regulilor stricte ale protocolului regal. Într-un interviu acordat în 2019, ea a recunoscut că numeroasele norme și formalități îi creează uneori confuzie.

„Mă adresez greșit membrilor familiilor regale, fac reverențe persoanelor cărora nu ar trebui să le fac sau uit complet să fac reverența”, mărturisea atunci prințesa.

În ciuda dezbaterilor din mediul online, prima zi a vizitei oficiale în Spania a fost considerată un succes. Evenimentul a avut rolul de a consolida relațiile dintre cele două state și a inclus o vizită la Grădina Botanică Regală din Madrid.

foto: Profimedia

O fotografie rară cu gemenii regali

Controversa privind protocolul vine la doar câteva zile după ce Casa Princiară din Monaco a publicat o imagine rară cu Charlene și cei doi copii ai săi, gemenii Prințesa Gabriella de Monaco și Prințul Jacques de Monaco, care au împlinit recent 11 ani.

Fotografia, publicată cu ocazia Zilei Mamei, o surprinde pe Prințesă ținându-i în brațe pe Gabriella și Jacques. Imaginea a oferit publicului o perspectivă rară asupra vieții de familie a celor doi copii, care apar relativ rar în atenția presei.

În fotografii, Charlene poartă un pulover crem, Jacques este îmbrăcat într-un tricou alb simplu, iar Gabriella într-o rochie albă cu detalii strălucitoare.

Deși Gabriella s-a născut cu câteva minute înaintea fratelui ei, Jacques este moștenitorul tronului monegasc, datorită regulilor de succesiune care favorizează descendenții de sex masculin.

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foto: Profimedia

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