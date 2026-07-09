Bonnie Tyler a murit. Artista s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani

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Cântăreața Bonnie Tyler, cunoscută pentru hituri precum Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero și It’s a Heartache, a murit la vârsta de 75 de ani.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe site-ul oficial al artistei.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie s-a stins din viață în mod neașteptat noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma afecțiunii pentru care urma tratament. Vom reveni în scurt timp cu un nou comunicat, însă, pentru moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste clipe de tragedie.”, se arată în comunicat.

În luna mai, artista originară din Skewen, în sudul Țării Galilor, a fost plasată în comă indusă medicamentos după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la intestine, într-un spital din Portugalia.

Luna trecută, purtătorul ei de cuvânt anunța că Bonnie Tyler ieșise din comă, însă starea sa rămânea gravă, iar artista era internată la terapie intensivă.

Cum a început cariera lui Bonnie Tyler

Născută Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler a crescut într-o locuință socială din orașul Neath, în Țara Galilor. A fost descoperită de impresarul Roger Bell într-un club din Swansea, iar în 1977 și-a lansat primul single, Lost in France.

În același an a apărut și piesa It’s a Heartache, balada country-pop care i-a adus primul mare succes internațional. Melodia a ajuns pe locul 4 în topurile din Marea Britanie și pe poziția a treia în clasamentul american Billboard Hot 100.

Foto: Profimedia

Cel mai mare succes al artistei a venit în 1983, odată cu lansarea melodiei Total Eclipse of the Heart, care a ocupat primul loc în topurile muzicale atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite. Astfel, Bonnie Tyler a devenit prima artistă din Țara Galilor care a ajuns pe primul loc în clasamentul american.

Piesa, compusă de Jim Steinman, colaborator apropiat al lui Meat Loaf, purta inițial titlul Vampires in Love, fiind scrisă pentru o adaptare muzicală a filmului Nosferatu.

Pentru Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler a primit o nominalizare la premiile Grammy. Alte două nominalizări au venit pentru albumul Faster Than the Speed of Night și pentru single-ul Here She Comes.

Foto: Profimedia

Bonnie Tyler a reprezentat Regatul Unit la Concursul Eurovision din 2013, unde s-a clasat pe locul 19 din 26 de participanți. În 2023, artista a fost decorată cu titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE) pentru contribuția sa remarcabilă în domeniul muzicii.

Anul trecut, a lansat o nouă versiune a hitului Total Eclipse of the Heart, intitulată Together, realizată în colaborare cu DJ-ul David Guetta și producătorul Hypaton.

În 2026, la 43 de ani de la lansare, versiunea originală a piesei a depășit pragul de un miliard de ascultări pe Spotify.

Foto: Profimedia

„Sunt foarte fericită. Dacă stai să te gândești, în lume sunt doar 8,3 miliarde de oameni.”, declara artista.

Cu toate acestea, Bonnie Tyler mărturisea că succesul uriaș al melodiei nu s-a reflectat și în câștigurile sale financiare.

„Este aproape nimic, aproape deloc.”, spunea ea într-un interviu pentru BBC News.

Foto: Profimedia

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