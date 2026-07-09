Anca Serea critică modul în care s-a desfășurat examenul de Bacalaureat. Ce rezultate a obținut fiica ei, Sarah: „Nedrept”

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Anca Serea a împărtășit cu urmăritorii săi vești despre fiica cea mare, Sarah, după afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat. Vedeta a vorbit atât despre performanțele obținute de adolescentă, cât și despre modul în care s-a desfășurat examenul.

Sarah a încheiat cu succes examenul de Bacalaureat

Anca Serea și Adrian Sînă se numără printre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc și au împreună o familie numeroasă. Vedeta este mama a șase copii, doi dintre ei, David și Sarah, provenind din căsnicia cu regretatul om de afaceri Philip Poplingher. Alături de Adrian Sînă, aceasta îi mai crește pe Noah, Ava, Moise și Leah.

Recent, Anca Serea a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, iar unul dintre subiectele care au stârnit interesul urmăritorilor a fost examenul de Bacalaureat susținut de Sarah la terminarea liceului. Întrebată ce rezultate a obținut fiica sa, vedeta a mărturisit că este foarte mulțumită și mândră de efortul depus de adolescentă pe parcursul pregătirii.

Cu toate acestea, vedeta s-a arătat foarte revoltată de modalitatea în care a fost organizat examenul și condițiile la care au fost supuși elevii.

„Dacă te referi la note, a fost foarte bine! Sunt tare mândră de cât de mult a muncit Sarah! Două note peste 9 și una sub. Dacă vorbim despre condițiile de desfășurare a acestuia, inuman și nedrept!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Următorul pas: studiile la una dintre cele mai prestigioase școli de modă

Pentru Sarah, rezultatele de la Bacalaureat marchează începutul unei noi etape. Tânăra a fost deja admisă la Istituto Marangoni, una dintre cele mai renumite instituții de învățământ din Europa, recunoscută la nivel internațional pentru programele dedicate modei, designului și industriilor creative.

În perioada următoare, Sarah se pregătește pentru mutarea în străinătate și pentru începutul vieții de studentă, urmând să își continue studiile într-un mediu academic de prestigiu.

În urmă cu ceva timp, vedeta vorbea despre mutarea fiicei sale și momentul în care tânăra va pleca de acasă. Vedeta o susține în totalitate pe tânără în această alegere, cu toate că nu se împacă foarte ușor cu gândul că vor fi departe una de cealaltă.

„Pentru noi e un an cu foarte multe provocări pentru că Sarah susține Bacalaureatul. Ea va pleca la Milano, a fost admisă la o facultate prestigioasă, cu bursă. O să trebuiască să mă despart de ea și va fi cu siguranță foarte greu. Acum suntem în stadiul de a căuta o cazare pe placul ei și de a face planuri. Ne-am propus să mergem toată familia să o vizităm cât de poate de des. Nu o să o las chiar singură acolo!”, a spus Anca Serea pentru Click!

Anca Serea, despre educația copiilor

Ea a subliniat că pune accent pe dezvoltarea unor comportamente sănătoase și pe formarea unui caracter empatic și respectuos, capabil să se adapteze în orice situație de viață.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

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Foto: Arhiva ELLE

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