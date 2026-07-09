Anca Serea critică modul în care s-a desfășurat examenul de Bacalaureat. Ce rezultate a obținut fiica ei, Sarah: „Nedrept”

Anca Serea a vorbit despre rezultatele obținute de fiica sa, Sarah, la examenul de Bacalaureat, dar și despre condițiile în care s-au desfășurat probele.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Sarah
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Anca Serea a împărtășit cu urmăritorii săi vești despre fiica cea mare, Sarah, după afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat. Vedeta a vorbit atât despre performanțele obținute de adolescentă, cât și despre modul în care s-a desfășurat examenul.

Sarah a încheiat cu succes examenul de Bacalaureat

Anca Serea și Adrian Sînă se numără printre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc și au împreună o familie numeroasă. Vedeta este mama a șase copii, doi dintre ei, David și Sarah, provenind din căsnicia cu regretatul om de afaceri Philip Poplingher. Alături de Adrian Sînă, aceasta îi mai crește pe Noah, Ava, Moise și Leah.

Recent, Anca Serea a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, iar unul dintre subiectele care au stârnit interesul urmăritorilor a fost examenul de Bacalaureat susținut de Sarah la terminarea liceului. Întrebată ce rezultate a obținut fiica sa, vedeta a mărturisit că este foarte mulțumită și mândră de efortul depus de adolescentă pe parcursul pregătirii.

Cu toate acestea, vedeta s-a arătat foarte revoltată de modalitatea în care a fost organizat examenul și condițiile la care au fost supuși elevii.

„Dacă te referi la note, a fost foarte bine! Sunt tare mândră de cât de mult a muncit Sarah! Două note peste 9 și una sub. Dacă vorbim despre condițiile de desfășurare a acestuia, inuman și nedrept!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Următorul pas: studiile la una dintre cele mai prestigioase școli de modă

Pentru Sarah, rezultatele de la Bacalaureat marchează începutul unei noi etape. Tânăra a fost deja admisă la Istituto Marangoni, una dintre cele mai renumite instituții de învățământ din Europa, recunoscută la nivel internațional pentru programele dedicate modei, designului și industriilor creative.

În perioada următoare, Sarah se pregătește pentru mutarea în străinătate și pentru începutul vieții de studentă, urmând să își continue studiile într-un mediu academic de prestigiu.

În urmă cu ceva timp, vedeta vorbea despre mutarea fiicei sale și momentul în care tânăra va pleca de acasă. Vedeta o susține în totalitate pe tânără în această alegere, cu toate că nu se împacă foarte ușor cu gândul că vor fi departe una de cealaltă. 

„Pentru noi e un an cu foarte multe provocări pentru că Sarah susține Bacalaureatul. Ea va pleca la Milano, a fost admisă la o facultate prestigioasă, cu bursă. O să trebuiască să mă despart de ea și va fi cu siguranță foarte greu. Acum suntem în stadiul de a căuta o cazare pe placul ei și de a face planuri. Ne-am propus să mergem toată familia să o vizităm cât de poate de des. Nu o să o las chiar singură acolo!”, a spus Anca Serea pentru Click!

Anca Serea, despre educația copiilor 

Ea a subliniat că pune accent pe dezvoltarea unor comportamente sănătoase și pe formarea unui caracter empatic și respectuos, capabil să se adapteze în orice situație de viață.

„Pentru mine, un copil bine crescut este un copil empatic, respectuos, echilibrat emoțional și adaptat la lumea în care trăim. O bună creștere nu înseamnă perfecțiune, ci valori solide, bun simț și capacitatea de a se comporta frumos indiferent de context”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

Citește și:
Andreea Marin, o nouă apariție de excepție alături de fiica ei, Violeta. Cum arată ținutele elegante cu care au atras toate privirile

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Justin Baldoni și soția sa, Emily, rup tăcerea după încheierea disputei legale cu Blake Lively: "Recunoștința ne-a salvat"
People
Justin Baldoni și soția sa, Emily, rup tăcerea după încheierea disputei legale cu Blake Lively: "Recunoștința ne-a salvat"
Elena și Ianis Hagi, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales cei doi
People
Elena și Ianis Hagi, imagini superbe din vacanță. Ce destinație au ales cei doi
Bonnie Tyler a murit. Artista s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani
People
Bonnie Tyler a murit. Artista s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani
Luke Wilson a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Actorul și partenera sa, Kendall Yates, în vârstă de 24 de ani, au o fetiță
People
Luke Wilson a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Actorul și partenera sa, Kendall Yates, în vârstă de 24 de ani, au o fetiță
Paula Chirilă, noi confesiuni despre logodnicul ei. Cum le este afectată relația de faptul că ea câștigă mai mulți bani decât el: "Stabilitatea emoțională nu..."
People
Paula Chirilă, noi confesiuni despre logodnicul ei. Cum le este afectată relația de faptul că ea câștigă mai mulți bani decât el: "Stabilitatea emoțională nu..."
Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie
People
Margaret Qualley și Jack Antonoff s-ar fi despărțit după aproape trei ani de căsnicie
Publicitate
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Mireasa, sezon 13. Bunica Biancăi, reacție dură în direct! Ce a transmis după ce a văzut imaginile cu Denis
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
A murit Gabi Mureșan la doar 44 de ani. Care este cauza decesului fostului fotbalist de la CFR Cluj
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, confesiuni despre momentul în care au decis să se despartă: "A luat-o fiecare pe drumul lui..."
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, confesiuni despre momentul în care au decis să se despartă: "A luat-o fiecare pe drumul lui..."
People

Cel mai complicat moment prin care au trecut în relația lor de aproape 20 de ani a fost cel în care au decis să se despartă.

+ Mai multe
Vlăduța Lupău, petrecere de poveste pentru fiul ei. Isaia a împlinit 2 ani: "Perfecțiunea mea"
Vlăduța Lupău, petrecere de poveste pentru fiul ei. Isaia a împlinit 2 ani: "Perfecțiunea mea"
People

Vlăduța Lupău i-a organizat o petrecere fastuoasă fiului ei, Isaia, care a împlinit doi ani.

+ Mai multe
Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, prima reacție după ce a fost surprinsă într-o atmosferă tensionată alături de noul ei partener: "Nu am..."
Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, prima reacție după ce a fost surprinsă într-o atmosferă tensionată alături de noul ei partener: "Nu am..."
People

Fiica lui Virgil Ianțu a fost fotografiată alături de actualul partener.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC