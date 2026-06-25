Cătălin Scărlătescu, declarații rare despre viața personală și noua lui parteneră: „Nu pot să vă spun…”

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După ce s-a despărțit de Doina Teodoru, după o relație de trei ani, Cătălin Scărlătescu pare să iubească din nou. Juratul de la MasterChef trăiește o poveste discretă de dragoste alături de Elena Gogean, o tânără arhitectă. Cei doi au apărut până acum în câteva ipostaze împreună, dar mențin totuși misterul în privința relației lor.

Cătălin Scărlătescu, detalii despre viața lui personală

Primele imagini cu Cătălin Scărlătescu și noua lui iubită, Elena Gogean, au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Acum câteva luni, juratul de la MasterChef și partenera lui au ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia. Cei doi obișnuiesc să călătorească împreună și să exploreze tot felul de destinații. Cu toate că nu au făcut declarații oficiale cu privire la relația lor, au lăsat să se înțeleagă, prin câteva fotografii și prin faptul că se află în aceleași locuri, că sunt împreună și că vor să fie rezervați față de povestea lor de dragoste.

Recent, Cătălin Scărlătescu a făcut declarații despre viața lui personală. Cunoscutul chef continuă să păstreze discreția în ceea ce privește relația lui.

„Nu vedeți că Scărlătescu nu e ăla care să iasă în față și să spună… Viața mea privată e viața mea privată, nu pot să vă spun…”, a spus Cătălin Scărlătescu pentru Libertatea.

Cine este iubita lui Cătălin Scărlătescu

Elena Gogean este originară din Focșani, activează ca arhitectă urbanistă și este și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 26 de ani, însă apropiații susțin că acest aspect nu pare să influențeze relația lor, care continuă într-un ritm stabil, marcat de călătorii și timp petrecut împreună. Pe contul ei de Instagram, Elena Gogean este activă și postează frecvent clipuri care au legătură cu arhitectura și urbanismul.

După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate. Deși cuplul părea extrem de unit, iar cererea în căsătorie părea să marcheze un pas spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii 2025, conform Cancan.ro.

Cătălin Scărlătescu își deschide restaurant în Zanzibar

Cătălin Scărlătescu a vorbit recent despre planurile sale pentru perioada următoare și a dezvăluit că lucrează la un proiect surprinzător într-o destinație exotică din Africa, mai exact în Zanzibar.

Cea mai neașteptată schimbare din viața lui Cătălin Scărlătescu nu are însă legătură cu televiziunea, ci cu un nou proiect de business. După încheierea filmărilor pentru MasterChef România, chef-ul spune că nu va lua o pauză, ci se va concentra pe o afacere deschisă într-o destinație exotică din Africa.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru călătorii, Scărlătescu a dezvăluit că a cumpărat un restaurant într-o zonă celebră pentru plajele spectaculoase și peisajele tropicale, în Zanzibar.

Cătălin Cazacu, asociatul lui Cătălin Scărlătescu în afacerea din Zanzibar

Cătălin Scărlatescu a decis să facă echipă în acest nou proiect profesional cu Cătălin Cazacu. Fostul sportiv a dezvăluit mai multe detalii despre asocierea lor.

„Lucrăm împreună. S-a nimerit, nu a fost o chestie gândită dinainte. Eu aveam deja spațiul de ceva timp și mi se potrivește. Sperăm să deschidem în octombrie, iar inaugurarea să fie în noiembrie”, a povestit Cazacu.

El a povestit că, în afară de restaurant, locația dispune și de mai multe camere, unde vor locui ei, dar pe care le pot și închiria.

„Are restaurantul și șase camere destul de mari. Sunt și camerele noastre, în care locuim noi. O parte din cheltuieli se amortizează pentru că eu nu mai plătesc apartamentul în care locuiam”, a mai spus el.

Fostul sportiv a declarat că are mare încredere în talentul de chef al lui Cătălin Scărlătescu și crede în succesul afacerii lor.

„El este bucătar, eu am experiența locului și știu exact ce ar merge. Eu cred cu tărie că va fi unul dintre top trei restaurante de pe insulă. O să fie identic cu cel pe care îl avea el în România, pentru că mutăm conceptul. Bineînțeles, facem și distracție, cu DJ și cu toate cele. Lumea nu înțelege că locul este foarte aproape de România. Vorbim de aproximativ nouă ore de zbor și este una dintre cele mai bune destinații de căldură. În afară de Crăciun, dacă vrei căldură și soare, este una dintre cele mai bune variante”, a mai zis el.

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Foto: Instagram

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