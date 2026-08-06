Lora, declarații sincere despre problemele ei de sănătate. Ce diagnostic i-au dat medicii

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Lora a vorbit deschis pe rețelele de socializare despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Artista le-a citit fanilor la ce concluzie au ajuns medicii în urma controalelor amănunțite, dar și ce tratamente va urma de acum încolo.

Lora se confruntă cu probleme de sănătate

Lora nu le-a dat fanilor ei vești tocmai bune. Artista a recunoscut că se confruntă cu probleme de sănătate. În urma investigațiilor făcute, cântăreața a primit un raport medical detaliat, care conține informații complete despre afecțiunile ei.

„A primit sora voastră raportul medical. N-am probleme. Deloc. Da, deloc n-am. Deloc, deloc, deloc. Ia fiți atenți! Simptomatologia este agravată de activitatea profesională intensă, stresul de performanță, pozițiile menținute prelungit, solicitarea repetitivă a centurii scapulare, lipsa refacerii corespunzătoare și suprasolicitarea psihico-fizică specifică a activității de persoană publică/vedetă. Pacienta acuză senzație de tensiune permanentă la nivel cervical și scapular, rigiditate, disconfort la mișcările capului și umerilor, senzație de greutate la nivelul trapezului, scăderea tonusului general și dificultate de relaxare musculară după perioade de activitate intensă.”

În continuare, Lora a explicat că este nevoită să urmeze un plan elaborat pentru a se recupera.

„Sunt multe, sunt multe aici de citit. N-am să vă citesc tot. Dar fata intră la terapie și se ține de data asta. Plan de terapie integrat 10 ședințe. Minim. Și curenți și electroterapie, și curenți interferențiali, ultrasunete terapeutice pe punct de trigger, crioterapie locală, presoterapie, termoterapie locală pregătitoare, masaj medical terapeutic. Kineto, ia uite. Perfuzabile.”

Lora, în lacrimi în direct la TV

Lora a fost invitată recent în emisiunea Furnicuțele, de la Antena 1. Artista a vorbit cu multă deschidere despre clipele grele pe care le-a întâmpinat până acum, unul dintre acestea fiind moartea mamei sale. Pe 26 ianuarie 2020, Lora a traversat un moment extrem de dificil din viața ei. Mihaela Petrescu, mama artistei, s-a stins din viață după o luptă cu cancerul de sân. Mama cântăreței a fost tratată prima oară de cancer în România, ulterior aceasta a fost operată în Turcia. Însă, boala acesteia a recidivat.

În semn de omagiu pentru mama ei, Lora a pus bazele unui brand specializat în produse cosmetice și de frumusețe. Lora a povestit că resimte presiunea de a nu-i dezamăgi pe oamenii din jurul ei și că are o teamă de abandon.

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică.

Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama.”

Lora, despre momentul în care s-a simțit cel mai singură

Cu ochii în lacrimi, Lora a vorbit despre momentul când a realizat că se simte extrem de singură.

„Când am conștientizat că n-am părinți, că n-am pe cine să sun. (…) I-aș spune că o iubesc foarte mult, că a fost o mamă foarte bună, că îmi pare rău că a avut o viață foarte grea și n-am știu să o fac mai ușoară mai din timp. Și că îmi pare foarte rău că nu și-a refăcut viața, că merita să fie iubită, a fost o femeie extraordinară. Și îi mulțumesc pentru tot, mi-a fost stâncă, inspirație, motivație.”

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Foto: Instagram

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