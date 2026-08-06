Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cei doi au format, pentru scurt timp, o echipă în Asia Express 2025: „Trebuie să înceapă tratamentul de urgență”

Dan Alexa a vorbit despre starea de sănătate a Alinei Pușcău, după ce modelul a dezvăluit situația gravă în care se află.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Dan Alexa și Alina Pușcău
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Unul dintre cele mai așteptate momente din Asia Express l-a constituit schimbarea echipelor, lucru întâmpinat cu amuzament de unii concurenți și cu nemulțumire de alții. În urma schimbării, Alina Pușcău și Dan Alexa au format o echipă pe parcursul a 24 de ore.

Dan Alexa, dezvăluiri despre starea de sănătate a Alinei Pușcău

Dan Alexa a vorbit despre starea de sănătate a Alinei Pușcău, după ce modelul a dezvăluit în lacrimi pe rețelele de socializare situația gravă în care se află.

De altfel, Dan Alexa nu este singurul dintre concurenții de la Asia Express 2025 care au făcut declarații despre boala Alinei Pușcău: Raluca Bădulescu, Olga Barcari și Cristina Produ, prietena Alinei, i-au transmis acesteia încurajări și mesaje de susținere.

Antrenorul a declarat că a vorbit recent cu Alina Pușcău și că au păstrat constant legătura după terminarea Asia Express.

„Am vorbit cu ea chiar acum câteva zile. Într-adevăr, nu era bine din punct de vedere mental, e logic. Eu țin foarte mult la ea și cred că toți care am apucat să o cunoaștem știm cum este. Este un om foarte bun, foarte de treabă și îmi doresc foarte mult să fie tare”, a declarat Dan Alexa la Antena Stars, citată de Spynews.

Acesta a mărturisit că i-a sugerat Alinei să vină și să urmeze tratamentul în România.

„I-am propus și eu și mai multă lume să vină în România, pentru că și aici avem medici foarte buni, dar a spus că trebuie să înceapă tratamentul de urgență. Când a aflat, a început în America tratamentul, ea stă în America de vreo nouă luni sau zece luni. Noi suntem alături de ea, îți dai seama. Este un om minunat, este ca sora mea Alina. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că este un moment greu pentru ea.”, a mai spus Dan Alexa.

Antrenorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a fost parteneră de echipă, chiar dacă numai pentru 24 de ore, în Asia Express 2025.

„Să știți că Alina așa la prima vedere pare genul de om foarte ușor de dărâmat în astfel de situații, dar ea este o persoană cu un caracter puternic. Am apucat să o cunosc în mod special la Asia Express și după, pentru că am ținut legătura în permanență. Sunt momente grele și noi trebuie să fim lângă ea, pentru că ea chiar este un om minunat și un om special. Eu vorbeam foarte mult cu ea, și ce viață a avut Alina Pușcău, ce posibilități de viață bună a avut, și dacă nu a simțit, nu le-a ales. Este pură pasiune, un om foarte corect și un caracter foarte frumos, și asta cu atât mai mult ne face să ne întristăm pentru că noi toți ne dorim ca ea să fie sănătoasă să reușească. Să dea Dumnezeu să fie bine.”, a mai spus el.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Citește și:
Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Lora, declarații sincere despre problemele ei de sănătate. Ce diagnostic i-au dat medicii
People
Lora, declarații sincere despre problemele ei de sănătate. Ce diagnostic i-au dat medicii
Situația neplăcută prin care a trecut Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul în Italia, alături de copii: "Suntem șocați, nu știm ce putem să facem..."
People
Situația neplăcută prin care a trecut Anca Serea în timpul călătoriei cu trenul în Italia, alături de copii: "Suntem șocați, nu știm ce putem să facem..."
Andrei Ciobanu, mesaj superb pentru Flavia Mihășan de ziua ei de naștere: "Ești de o forță pe care puțini o bănuiesc"
People
Andrei Ciobanu, mesaj superb pentru Flavia Mihășan de ziua ei de naștere: "Ești de o forță pe care puțini o bănuiesc"
Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-a logodit. Cum a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Elena Economu
People
Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, s-a logodit. Cum a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, Elena Economu
Ce încasări și moșteniri are Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere
People
Ce încasări și moșteniri are Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere
Andreea Marin, imagini în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține silueta după ce a slăbit spectaculos
People
Andreea Marin, imagini în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține silueta după ce a slăbit spectaculos
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Giulia Anghelescu și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum artista: "Nu am mai rezistat"
Giulia Anghelescu și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum artista: "Nu am mai rezistat"
People

Giulia Anghelescu și-a schimbat look-ul și le-a arătat fanilor rezultatul final.

+ Mai multe
Celia, noi detalii despre despărțirea de soț. Cum au fost afectați copiii de separare
Celia, noi detalii despre despărțirea de soț. Cum au fost afectați copiii de separare
People

Celia a confirmat despărțirea de soțul ei și a vorbit despre impactul separării asupra celor doi copii.

+ Mai multe
Valentina, fiica Salmei Hayek, îi critică actriței profilul de Instagram și stilul vestimentar: "Trebuie să dispară"
Valentina, fiica Salmei Hayek, îi critică actriței profilul de Instagram și stilul vestimentar: "Trebuie să dispară"
People

Salma Hayek și fiica ei, Valentina, au oferit un moment savuros în timp ce adolescenta încerca să o învețe pe actriță cum să folosească Instagram și îi analiza alegerile vestimentare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC