Celia, noi detalii despre despărțirea de soț. Cum au fost afectați copiii de separare

Celia a confirmat despărțirea de soțul ei și a vorbit despre impactul separării asupra celor doi copii.

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  de  ELLE.ro
Celia, noi detalii despre despărțirea de soț. Cum au fost afectați copiii de separare

Celia a confirmat că ea și soțul său au decis să se despartă. Într-un interviu acordat Știrilor Antena Stars, cântăreața a vorbit pentru prima dată despre separarea de tatăl copiilor săi și despre felul în care încearcă să se adapteze noii etape din viața sa.

Celia, primele declarații după despărțirea de soț

Artista nu a ascuns faptul că traversează o perioadă complicată. Schimbările din viața personală au afectat-o profund, însă spune că își găsește liniștea în credință și încearcă să privească înainte cu încredere.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme”, a declarat Celia, potrivit Spynews.ro.

Cântăreața a recunoscut că despărțirea și perspectiva unui nou început au venit cu numeroase emoții și au destabilizat-o. Cu toate acestea, Celia este hotărâtă să depășească momentul și consideră că experiența prin care trece face parte din încercările pe care mulți oameni le întâlnesc de-a lungul vieții.

„E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta. Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte.”, a mai spus artista.

Cum au resimțit copiii separarea părinților

Celia a vorbit și despre cei doi copii ai săi. Fiul artistei urmează să împlinească 13 ani, în timp ce fiica sa are 4 ani. Potrivit cântăreței, separarea părinților a fost derutantă pentru amândoi, iar întreaga familie încearcă acum să se acomodeze cu noua situație. Artista spune că își dorește să rămână optimistă și să le ofere copiilor stabilitate în această perioadă, chiar dacă schimbarea nu a fost ușoară pentru niciunul dintre ei.

„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte și exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte.”, a explicat Celia.

Anunțul a surprins atât fanii artistei, cât și publicul larg, mai ales că aceasta a ales să vorbească sincer despre motivele din spatele deciziei și despre transformările prin care trece. Artista și fostul ei soț au împreună doi copii, un băiat pe nume Angelo și o fiică, pe care o cheamă Sara Maria.

Declarația a fost făcută în cadrul unui podcast, unde cântăreața a explicat că ruptura nu a fost una bruscă, ci s-a produs treptat, pe fondul unor nemulțumiri acumulate. Deși și-a dorit stabilitate și o familie unită, lucrurile nu au evoluat așa cum spera. În prezent, cei doi nu mai locuiesc împreună, însă fostul partener a rămas în apropiere pentru a putea fi alături de copii.

„Atunci când pierzi acel ceva la care ai visat o viață întreagă e o luptă ciudată în interiorul unui om. Am încercat să salvez relația, acum încerc să mă salvez pe mine. (…) Ne-am separat. El stă separat, însă oarecum aproape”, a spus Celia în podcastul Dr.Love.

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foto: Arhiva ELLE

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