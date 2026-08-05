Cât costă presupusele verighete purtate de Gigi Hadid și Bradley Cooper. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie

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Fotografiile cu Gigi Hadid și Bradley Cooper au atras atenția în această săptămână, după ce cei doi au fost surprinși purtând inele care semănau cu verighete. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul de 51 de ani au fost văzuți împreună pentru prima dată în octombrie 2023. De obicei, aceștia își țin relația departe de atenția publicului, astfel că noile imagini au stârnit imediat curiozitatea fanilor.

Acum, Page Six susține că ar fi identificat inelele purtate de cei doi. Potrivit publicației, ar fi vorba despre modele concepute drept verighete, însă nu există nicio confirmare că Gigi Hadid și Bradley Cooper s-ar fi căsătorit. Se pare că amândoi poartă bijuterii create de casa Boucheron.

Gigi Hadid ar purta modelul „Quatre Radiant Edition Wedding Band”, care costă aproximativ 5.600 de euro, iar Bradley Cooper ar fi ales modelul „Godron Pink Gold Wedding Band”, în valoare de aproximativ 1.840 de euro.

În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare.

Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid, cu Travis Kelce. Evenimentul a avut loc vineri, 3 iulie, la Madison Square Garden din New York.

De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental, în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023, când cei doi au fost văzuți luând masa împreună la restaurantul Via Carota din West Village, New York.

Aproximativ un an și jumătate mai târziu, în mai 2025, și-au oficializat relația pe Instagram, după ce Hadid a publicat o fotografie în care se sărutau la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani.

În primăvara acelui an, Hadid a făcut declarații rare despre relația cu starul din „Maestro”, într-un interviu acordat revistei Vogue. Ea a descris legătura lor drept „o dinamică foarte romantică și fericită”, deși a recunoscut că celebritatea lor a adus și unele provocări.

„Să găsești pe cineva care se află într-un punct al vieții în care știe ce își dorește și ce merită, iar amândoi să lucrați separat cu voi înșivă pentru ca apoi să vă reuniți și să fiți cei mai buni parteneri posibil… Pur și simplu mă simt foarte norocoasă”, a declarat ea pentru numărul din aprilie 2025 al revistei.

Aceasta a adăugat: „Îl respect enorm ca artist și simt că îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere.”

Atât Cooper, cât și Hadid au câte un copil. Modelul o are pe fiica sa, Khai, în vârstă de cinci ani, din relația cu Zayn Malik, iar actorul o are pe Lea De Seine, în vârstă de nouă ani, din relația cu Irina Shayk. O sursă a declarat pentru PEOPLE, în ianuarie 2025, că cele două fetițe au petrecut „timp împreună”.

foto: Arhiva ELLE

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