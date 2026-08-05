Cât costă presupusele verighete purtate de Gigi Hadid și Bradley Cooper. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie

Gigi Hadid și Bradley Cooper au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie după ce au fost surprinși purtând inele asemănătoare unor verighete.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cât costă presupusele verighete purtate de Gigi Hadid și Bradley Cooper. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie

Fotografiile cu Gigi Hadid și Bradley Cooper au atras atenția în această săptămână, după ce cei doi au fost surprinși purtând inele care semănau cu verighete. Modelul în vârstă de 31 de ani și actorul de 51 de ani au fost văzuți împreună pentru prima dată în octombrie 2023. De obicei, aceștia își țin relația departe de atenția publicului, astfel că noile imagini au stârnit imediat curiozitatea fanilor.

Acum, Page Six susține că ar fi identificat inelele purtate de cei doi. Potrivit publicației, ar fi vorba despre modele concepute drept verighete, însă nu există nicio confirmare că Gigi Hadid și Bradley Cooper s-ar fi căsătorit. Se pare că amândoi poartă bijuterii create de casa Boucheron.

Gigi Hadid ar purta modelul „Quatre Radiant Edition Wedding Band”, care costă aproximativ 5.600 de euro, iar Bradley Cooper ar fi ales modelul „Godron Pink Gold Wedding Band”, în valoare de aproximativ 1.840 de euro.

În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare.

Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid, cu Travis Kelce. Evenimentul a avut loc vineri, 3 iulie, la Madison Square Garden din New York.

De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental, în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023, când cei doi au fost văzuți luând masa împreună la restaurantul Via Carota din West Village, New York.

Aproximativ un an și jumătate mai târziu, în mai 2025, și-au oficializat relația pe Instagram, după ce Hadid a publicat o fotografie în care se sărutau la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani.

În primăvara acelui an, Hadid a făcut declarații rare despre relația cu starul din „Maestro”, într-un interviu acordat revistei Vogue. Ea a descris legătura lor drept „o dinamică foarte romantică și fericită”, deși a recunoscut că celebritatea lor a adus și unele provocări.

„Să găsești pe cineva care se află într-un punct al vieții în care știe ce își dorește și ce merită, iar amândoi să lucrați separat cu voi înșivă pentru ca apoi să vă reuniți și să fiți cei mai buni parteneri posibil… Pur și simplu mă simt foarte norocoasă”, a declarat ea pentru numărul din aprilie 2025 al revistei.

Aceasta a adăugat: „Îl respect enorm ca artist și simt că îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere.”

Atât Cooper, cât și Hadid au câte un copil. Modelul o are pe fiica sa, Khai, în vârstă de cinci ani, din relația cu Zayn Malik, iar actorul o are pe Lea De Seine, în vârstă de nouă ani, din relația cu Irina Shayk. O sursă a declarat pentru PEOPLE, în ianuarie 2025, că cele două fetițe au petrecut „timp împreună”.

Citește și:
Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată. Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Spike, mesaj neașteptat după imaginile în care a fost surprins alături de Livia Eftimie în Grecia
People
Spike, mesaj neașteptat după imaginile în care a fost surprins alături de Livia Eftimie în Grecia
Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere
People
Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere
Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui. Tenorul a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva zile: "O perfecțiune de copil..."
People
Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui. Tenorul a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva zile: "O perfecțiune de copil..."
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: "Îmi iubesc formele"
People
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: "Îmi iubesc formele"
Dana Rogoz, o nouă aventură în vacanța prin Europa cu trenul: "A fost o experiență cu adevărat impresionantă"
People
Dana Rogoz, o nouă aventură în vacanța prin Europa cu trenul: "A fost o experiență cu adevărat impresionantă"
Raluca Bădulescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cele două au participat la același sezon Asia Express: "Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate..."
People
Raluca Bădulescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cele două au participat la același sezon Asia Express: "Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate..."
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei
Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei
People

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi au anunțat venirea pe lume a unei fetițe și au publicat prima imagine cu nou-născuta.

+ Mai multe
Florin Ristei și noua iubită, în ipostază pasională pe internet. Cum s-au pozat cei doi
Florin Ristei și noua iubită, în ipostază pasională pe internet. Cum s-au pozat cei doi
People

Cei doi apar din ce în ce mai des împreună, iar cele mai recente imagini din vacanță i-au surprins pe fani.

+ Mai multe
Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Surpriza de care au avut parte acasă
Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Surpriza de care au avut parte acasă
People

Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au ajuns acasă și au fost întâmpinate de o surpriză emoționantă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC