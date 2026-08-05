Raluca Bădulescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cele două au participat la același sezon Asia Express: „Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate…”

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Raluca Bădulescu și Alina Pușcău au participat la același sezon al emisiunii Asia Express.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Raluca Bădulescu despre starea de sănătate a Alinei Pușcău

Știrea conform căreia Alina Pușcău se confruntă cu mari probleme de sănătate a fost primită cu multă tristețe de apropiații modelului și nu numai.

Raluca Bădulescu a vorbit într-un interviu despre starea de sănătate a acesteia, cele două participând la același sezon al show-ului Asia Express și, ulterior, la mai multe emisiuni.

„Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Eu cred foarte mult în puterea lui Dumnezeu. Cred foarte mult în știință. Știu că doctorii de aici, din România, sunt foarte buni. Sunt alături de ea la orice oră din zi și din noapte, pe viață. Repet, este un om minunat. Sunt binecuvântată că am cunoscut-o și sunt alături de ea cu tot sufletul meu, cu tot sufletul din toată inima mea. Sunt sigură însă, că sunt alături foarte, foarte mulți oameni și foarte mulți prieteni pentru că, Alina are o magie cu care atinge inimile fiecăruia dintre noi. Adică toți cei care am avut ocazia să o cunoaștem, pe toți ne-a marcat cu fericire, cu minune, cu o glumă, cu o vorbă frumoasă. O susțin din tot sufletul ca și toți cei care o cunoaștem”, a spus Raluca Bădulescu pentru CANCAN.RO.

Raluca Bădulescu i-a transmis acesteia că trebuie să aibă încredere în doctori și să nu își piardă speranța că va reuși să treacă peste acest moment dificil.

„Ne rugăm pentru ea! Să aibă încredere în doctori, în Dumnezeu și în toți cei care sunt alături de ea, care ne rugăm pentru ea și în toți cei care o admiră, care o văd, care o cunosc. Sunt sigură că o rugăciune și un gând frumos o vor ajuta. E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune”, a mai zis Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău

Olga Barcari a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă prietena ei, modelul Alina Pușcău. Fosta concurenta Asia Express a povestit că vrea să meargă în vizită la prietena ei și a declarat că Alina Pușcău i-a zis că tratamentul, la un centru de cercetare din California, costă aproape jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Olga Barcari a mai precizat că Alina făcuse deja un tratament și că acela părea că a dat rezultate.

„Mă rog din tot sufletul să fie bine la final. Cumva toți prietenii cu care nu s-a mai întâlnit îi sunt aproape. A avut momente în care prietenii i-au întors spatele, apoi și-au dat seama că situația este foarte gravă și s-au întors la ea. Ea făcea un tratament, tot timpul îmi arăta filmulețe, că e bine, că se îngrășase. La un moment dat era chiar destul de bine”, a declarat Olga Barcari pentru sursa citată.

Olga a transmis și un mesaj de susținere pe rețelele de socializare, afectată fiind de situația prin care trece Alina Pușcău.

„Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! Alina, te iubim!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.

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Foto: Instagram

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