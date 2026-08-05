Cristina Postu, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău. Cele două au format o echipă în Asia Express 2025: „E o tragedie și nu merită nimeni…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cristina Postu și Alina Pușcău au format o echipă în sezonul trecut al emisiunii Asia Express.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Cristina Postu, despre starea de sănătate a prietenei sale

Prietenia dintre Cristina Postu și Alina Pușcău durează de ani buni, cele două făcând o echipă excelentă la Asia Express 2025.

Într-un interviu, Cristina Postu a vorbit despre starea de sănătate a bunei sale prietene, povestind că aceasta încearcă să își găsească puterea de a trece peste această mare încercare.

„Eu vorbesc cu ea tot timpul. Noi ținem legătura. Nici nu știu ce e de spus în astfel de situații… Îmi pare foarte rău că trece prin asta! Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. E o tragedie și nu merită nimeni, cu atât mai mult ea, care e un om atât de bun. Ea încearcă să găsească o cale să fie puternică. Numai ea știe ce e în sufletul ei. E un om pozitiv și o să încerce întotdeauna să lupte. Sunt alături de ea și știe cât de mult o iubim. Noi nu putem să facem nimic în situația asta, decât să ne rugăm. Oamenii sunt alături de ea!”, a mărturisit Cristina Postu pentru CANCAN.RO.

Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău

Olga Barcari a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă prietena ei, modelul Alina Pușcău. Fosta concurenta Asia Express a povestit că vrea să meargă în vizită la prietena ei și a declarat că Alina Pușcău i-a zis că tratamentul, la un centru de cercetare din California, costă aproape jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Olga Barcari a mai precizat că Alina făcuse deja un tratament și că acela părea că a dat rezultate.

„Mă rog din tot sufletul să fie bine la final. Cumva toți prietenii cu care nu s-a mai întâlnit îi sunt aproape. A avut momente în care prietenii i-au întors spatele, apoi și-au dat seama că situația este foarte gravă și s-au întors la ea. Ea făcea un tratament, tot timpul îmi arăta filmulețe, că e bine, că se îngrășase. La un moment dat era chiar destul de bine”, a declarat Olga Barcari pentru sursa citată.

Olga a transmis și un mesaj de susținere pe rețelele de socializare, afectată fiind de situația prin care trece Alina Pușcău.

„Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! Alina, te iubim!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.

Citește și:

Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro