Cristina Postu, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău. Cele două au format o echipă în Asia Express 2025: „E o tragedie și nu merită nimeni…”

Prietenia dintre Cristina Postu și Alina Pușcău durează de ani buni, cele două făcând o echipă excelentă la Asia Express 2025.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Alina și Cristina au fost eliminate (5)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Cristina Postu și Alina Pușcău au format o echipă în sezonul trecut al emisiunii Asia Express.

Alina Pușcău, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate

Alina Pușcău a revenit în atenția publicului după participarea la Asia Express alături de buna ei prietenă Cristina Postu. Modelul are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, unde dezvăluie imagini din călătorii, de la ședințele foto și nu numai.

De această dată, Alina Pușcău a vorbit, în lacrimi despre problema gravă de sănătate cu care se confruntă. Ea a aflat că are o tumoră în piept și cinci la axilă, iar boala s-a extins deja în oase.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. Vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.

Modelul a dezvăluit că pe 7 august va începe tratamentul și speră că medicii vor reuși să o salveze.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a mai povestit ea.

Cristina Postu, despre starea de sănătate a prietenei sale

Prietenia dintre Cristina Postu și Alina Pușcău durează de ani buni, cele două făcând o echipă excelentă la Asia Express 2025.

Într-un interviu, Cristina Postu a vorbit despre starea de sănătate a bunei sale prietene, povestind că aceasta încearcă să își găsească puterea de a trece peste această mare încercare.

„Eu vorbesc cu ea tot timpul. Noi ținem legătura. Nici nu știu ce e de spus în astfel de situații… Îmi pare foarte rău că trece prin asta! Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. E o tragedie și nu merită nimeni, cu atât mai mult ea, care e un om atât de bun. Ea încearcă să găsească o cale să fie puternică. Numai ea știe ce e în sufletul ei. E un om pozitiv și o să încerce întotdeauna să lupte. Sunt alături de ea și știe cât de mult o iubim. Noi nu putem să facem nimic în situația asta, decât să ne rugăm. Oamenii sunt alături de ea!”, a mărturisit Cristina Postu pentru CANCAN.RO.

Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău

Olga Barcari a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă prietena ei, modelul Alina Pușcău. Fosta concurenta Asia Express a povestit că vrea să meargă în vizită la prietena ei și a declarat că Alina Pușcău i-a zis că tratamentul, la un centru de cercetare din California, costă aproape jumătate de milion de dolari.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a declarat Olga Barcari, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Olga Barcari a mai precizat că Alina făcuse deja un tratament și că acela părea că a dat rezultate.

„Mă rog din tot sufletul să fie bine la final. Cumva toți prietenii cu care nu s-a mai întâlnit îi sunt aproape. A avut momente în care prietenii i-au întors spatele, apoi și-au dat seama că situația este foarte gravă și s-au întors la ea. Ea făcea un tratament, tot timpul îmi arăta filmulețe, că e bine, că se îngrășase. La un moment dat era chiar destul de bine”, a declarat Olga Barcari pentru sursa citată.

Olga a transmis și un mesaj de susținere pe rețelele de socializare, afectată fiind de situația prin care trece Alina Pușcău.

„Prietena mea are nevoie de iubirea și susținerea voastră! Alina, te iubim!”, a scris Olga Barcari pe Instagram.

Citește și:
Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: „Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie privind familia lor: "Ne-am dat seama că..."
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, decizie privind familia lor: "Ne-am dat seama că..."
Noi detalii despre starea de sănătate a actriței Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Cum se simte acum, după aproape patru luni de spitalizare
People
Noi detalii despre starea de sănătate a actriței Christina Applegate, diagnosticată cu scleroză multiplă. Cum se simte acum, după aproape patru luni de spitalizare
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță după aniversarea nunții. Ce a surprins modelul în camera de hotel
People
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță după aniversarea nunții. Ce a surprins modelul în camera de hotel
Thylane Blondeau, detalii despre spectaculoasa ei rochie de mireasă. A fost realizată din 30 de metri de dantelă
People
Thylane Blondeau, detalii despre spectaculoasa ei rochie de mireasă. A fost realizată din 30 de metri de dantelă
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde va merge fiica Ancăi Serea. Taxele ajung la zeci de mii de euro
People
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde va merge fiica Ancăi Serea. Taxele ajung la zeci de mii de euro
Keith Urban, devastat de apropierea dintre Nicole Kidman și Michael Reinstein? Cum a reacționat fostul soț al actriței
People
Keith Urban, devastat de apropierea dintre Nicole Kidman și Michael Reinstein? Cum a reacționat fostul soț al actriței
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău. Cât ar costa tratamentul pe care trebuie să îl facă modelul: "E cumplit"
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala de care suferă Alina Pușcău. Cât ar costa tratamentul pe care trebuie să îl facă modelul: "E cumplit"
People

Olga Barcari a făcut dezvăluiri despre boala de care suferă prietena ei, modelul Alina Pușcău.

+ Mai multe
Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată. Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată. Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
People

La câteva luni după anunțul sarcinii, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au devenit părinți pentru prima dată.

+ Mai multe
Alexandra Stan, la un pas să piardă sarcina. Ce a dezvăluit abia acum artista: "Trăiam cu teamă..."
Alexandra Stan, la un pas să piardă sarcina. Ce a dezvăluit abia acum artista: "Trăiam cu teamă..."
People

Alexandra Stan a vorbit despre complicațiile care au apărut la începutul sarcinii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC