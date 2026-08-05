Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Surpriza de care au avut parte acasă

Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au ajuns acasă și au fost întâmpinate de o surpriză emoționantă.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi, surprinsă de fiicele ei după ce a născut
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Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate

Laura Cosoi și-a anunțat urmăritorii din social media că ea și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Actrița și cea mică au fost luate prin surprindere atunci când au ajuns acasă, pentru că fetițele vedetei au pregătit scrisori emoționante legate de faptul că familia lor s-a mărit. Rita, Vera, Lara și Aida au avut parte de prima întâlnire cu surioara lor, Nina. 

„Așa au așteptat-o fetițele pe Nina acasă”, a transmis Laura Cosoi. 

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a povestit ea.

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică”, a mai zis ea.

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe.”

Vedeta a mărturisit că este foarte emoționată și așteaptă cu multă nerăbdare momentul în care celelalte patru fetițe ale ei o vor cunoaște pe micuța Nina.

„Acum ne bucurăm de viață în formula de șapte și trăim cu emoție fiecare clipă alături de Nina. (…) Urmează unul dintre cele mai emoționante momente: întâlnirea dintre surioare și Nina! Nu mai pot de drag și de emoții… știu că vor fi lacrimi de bucurie și această întâlnire o amintire profundă, pe viață”, a mai zis ea.

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Foto: Instagram

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