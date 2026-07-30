Laura Cosoi a născut al cincilea copil și a dezvăluit prima poză cu fetița ei. Ce nume a ales pentru micuță: „Acest miracol”

Laura Cosoi a născut o fetiță! Actrița a devenit mamă pentru a cincea oară

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  de  ELLE.ro
Fetița Laurei Cosoi
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Laura Cosoi a născut o fetiță! Actrița a devenit mamă pentru a cincea oară și a făcut primele declarații.

Laura Cosoi a născut și a dezvăluit prima imagine cu fetița ei

Pe 2 ianuarie 2026, chiar de ziua ei de naștere, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe social media că a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță și a împărtășit prima imagine cu cea mică. Vedeta a făcut declarații despre emoțiile pe care le traversează în aceste momente, după ce familia ei s-a mărit din nou.

„Nina

Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume.

Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță.
Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol!

Te iubim, Nina Suntem binecuvântați!”

Ce declarații a făcut Laura Cosoi înainte de naștere

Cu doar câteva zile înainte de a deveni mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi a făcut confesiuni emoționante despre acest moment important din viața ei. Actrița povestea cu multă emoție despre cât de nerăbdătoare este ca fiica ei să vină pe lume.

„Există un timp ciudat la sfârșitul unei sarcini. In perioada aceasta dintre „încă” și „în sfârșit”.
Un timp în care inima trăiește în două direcții deodată.
O parte din mine ar mai vrea să rămână aici, în lumea asta în care încă suntem una. Să-i mai simt mișcările doar eu, să-i vorbesc în liniște, să o port cu mine peste tot. Pentru că, oricât de grea ar fi devenit așteptarea, știu că odată cu nașterea se încheie și capitolul acesta absolut miraculos…
Cealaltă parte a mea abia mai are răbdare. Vreau să o strâng în brațe. Să-i privesc chipul pe care mi l-am imaginat de atâtea ori. Să-i simt mirosul acela pe care îl au doar copiii veniți de curând pe lume. Să-i descopăr fiecare gest, fiecare expresie, fiecare bucățică din ea.
Și poate că asta este frumusețea ultimelor zile de așteptare: faptul că nu trebuie să aleg între cele două sentimente. Pot să le trăiesc pe amândouă. Să iubesc ceea ce încă este și, în același timp, să ma bucur pentru ce urmeaza …
Te așteptăm, fetița noastră draga. Fără grabă, dar cu toată dragostea din lume.”

Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl are din partea soțului ei și al familiilor lor.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că cele patru fetițe ale lor sunt foarte încântate de ideea că familia lor se mărește cu încă o fetiță.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, e important să le includem în tot acest proces”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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