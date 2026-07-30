Roxana Hulpe, schimbare inedită de look. Imaginile cu care prezentatoarea PRO TV și-a surprins fanii

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Roxana Hulpe este una dintre cele mai apreciate jurnaliste de la PRO TV.

Roxana Hulpe, schimbare inedită de look

Roxana Hulpe, prezentatoarea știrilor PRO TV, are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare. Vedeta dezvăluie constant imagini cu momentele importante din viața ei, atât cea profesională, cât și cea personală.

Bineînțeles, cele mai apreciate imagini sunt cele de familie, fotografiile cu Zora, fetița jurnalistei, bucurându-se de multe aprecieri din partea fanilor.

Roxana Hulpe s-a căsătorit în 2022, iar în luna februarie a anului 2023 a adus pe lume o fetiță.

Roxana Hulpe și-a surprins recent comunitatea de fani cu două imagini inedite în care apare purtând o perucă roșcată și un costum de Superwoman, semn că urma să participe la o petrecere tematică.

„Super cool”, „Ești foarte frumoasă”, „Ești superbă”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare

Roxana Hulpe a surprins cu o postare extrem de sinceră publicată pe rețelele de socializare, în care le împărtășește urmăritorilor ei detalii neștiute din spatele profesiei sale de prezentatoare și reporteră la PRO TV.

Poate că nu mulți sunt cei care știu faptul că Roxana Hulpe a absolvit Facultățile de Litere şi de Geografie, instituții ale Universității Babeș-Bolyai.

Roxana Hulpe face parte din echipa postului PRO TV din anul 2015. Inițial, ea a fost reporteră pe domeniul social, iar ulterior s-a orientat către aprofundarea subiectelor din educație. Înainte de a fi la PRO TV, a lucrat timp de doi ani la TVR Cluj-Napoca. Din 15 noiembrie 2020, Roxana Hulpe prezintă alături de Cosmin Stan Știrile PRO TV de dimineață, în fiecare duminică.

Roxana Hulpe obișnuiește să fie sinceră cu persoanele care îi urmăresc activitatea pe social media. A dat dovadă de aceeași deschidere și recent, când a făcut mai multe confesiuni despre provocările întâmpinate în meseria ei de prezentatoare și reporteră.

„Viața la știri?

Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme, azi caniculă- mâine ger, azi super realizare-mâine tragedie. Știți însă care e frumusețea? Fix asta, că zilele nu se compară, nici personajele pe care le întâlnești, nici subiectele pe care le trăiești cu totul. Înveți zilnic, croșetezi zilnic texte altfel, gândești zilnic producții creative și-ți bubuie inima când mai sunt 3 minute până la jurnal și încă montezi știrea.”

Dincolo de presiuni și de lipsa de predictibilitate, Roxana Hulpe preferă să se concentreze mai mult către părțile pozitive ale profesiei sale. De asemenea, ea a lansat și o invitație deschisă în postarea ei, fiind curioasă să afle care sunt părțile frumoase ale meseriilor urmăritorilor ei.

„Și știți cum se simt -5, -10 grade C afară? Știți. Dar nu știți cum te încălzești instant atunci când @andreeaesca îți dă pasa pentru transmisiunea live. Și se întâmplă asta chiar și după mulți ani de antrenament.

Ei bine, fix asta e frumusețea știrilor. Sunt și părți mai puțin bune, alea care te fac să privești totul în scenarii negative, dar despre asta vă povestesc next time când mai rezolv din ele la terapie

Sunt super curioasă să aflu care-i partea frumoasă din joburile voastre. Le puteți scrie aici în comentarii sau în mesaje

O zi cât se poate de frumoasă să aveți!”

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Foto: Instagram

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