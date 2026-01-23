Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris. Ce a dezvăluit artista despre dorința de a se căsători: „Trăim prezentul”

Raluka formează un cuplu alături de Guy Kouris. Cântăreața și partenerul ei preferă să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului. Cu toate acestea, artista mai împărtășește uneori pe rețelele de socializare mici frânturi despre relația lor.

Raluka, declarații sincere despre partenerul ei, Guy Kouris

Într-un interviu acordat recent, Raluka a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri despre povestea de dragoste cu Guy Kouris. Artista a spus că partenerul ei nu face parte din showbiz, motiv pentru care dorește să îi respecte intimitatea.

„Vorbesc despre relația mea atunci când sunt întrebată, nu e un secret. Doar că e ceva privat! Noi suntem împreună nonstop, dar la evenimente nu mergem împreună, pentru că nu am amestecat niciodată cariera cu viața personală. El e un om discret și nu face parte din lumea asta, iar eu respect asta! Și, sincer, respectul dintre noi e atât de mare, încât nu-l pot lua cu forța când nu vrea să vină”, a declarat Raluka pentru Libertatea.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie între cei doi, Raluka nu resimte vreo presiune de a bifa această etapă.

„Nu simt presiunea de a bifa niște etape doar pentru că «așa se face». Toate lucrurile vin la timpul lor și cred că atunci când va fi momentul potrivit, se vor întâmpla. Important e să trăim prezentul și să ne bucurăm de el”, a adăugat Raluka pentru sursa citată.

Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, au împlinit patru ani de relație

Raluka și iubitul ei, Guy Kouris, au împlinit recent patru ani de relație. Artista și partenerul ei au sărbătorit acest moment în timpul unei vacanțe pe care au petrecut-o în Brazilia. Cântăreața a fost cea care a publicat un mesaj prin care marchează acest moment din viața lor de cuplu.

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

Raluka este discretă când vine vorba de viața ei personală. Partenerul ei, Guy Kouris, ar deține un resort de lux în Mexic, ar fi divorțat și ar avea patru copii. Până în prezent, artista nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață. Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună.

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

