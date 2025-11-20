Raluka, imagini de la ziua ei de naștere. Artista a împlinit 36 de ani: „Sunt atât de recunoscătoare și fericită”

Raluka a avut parte de o surpriză de ziua ei de naștere.

Pe 14 noiembrie, Raluka a împlinit 36 de ani. Artista a avut parte de o surpriză cu ocazia aniversării ei și a publicat mai multe imagini de la ziua de naștere. 

Raluka, imagini de la ziua ei de naștere

Raluka și-a sărbătorit ziua de naștere în Tulum, Mexic. Artista a fost impresionată de prietenele ei, care i-au organizat o petrecere surpriză. Cântăreața a transmis și un mesaj emoționant în ziua în care a împlinit 36 de ani. 

„36 m-a găsit așa! Sunt atât de recunoscătoare și fericită! Mulțumesc pentru toate urările de ziua de naștere.”

Raluka și prietenele ei s-au distrat pe cinste, iar drept dovadă stau imaginile publicate de artistă pe Instagra, 

„Cel mai frumos cadou! Mulțumesc!”, a scris Raluka. 

Raluka, dezvăluiri inedite despre relația cu partenerul ei

În ceea ce privește viața personală, Raluka a preferat să fie discretă. Partenerul artistei ar fi Guy Kouris, ar fi cu 20 de ani mai mare decât ea și ar avea un resort de lux în Mexic. De asemenea, acesta ar fi divorțat și ar avea și patru copii. Până în prezent, vedeta nu a făcut declarații despre identitatea partenerului ei de viață.

Recent, Raluka a dezvăluit că a făcut un pas extrem de important în viața ei amoroasă. Ea și iubitul ei au decis să se mute împreună.

Într-un interviu, Raluka a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„Este cel mai bun om de pe pământ. Asta mi-am dorit, asta am primit. Este cel mai bun om. E singurul om care a reușit să mă liniștească, să fiu mai relaxată, să fiu mai liniștită, să nu mai fiu atât de impulsivă, să nu mai sar să spun nu înainte să ascult propoziția până la final. Mi-a arătat ce înseamnă iubirea sinceră cu toate frumusețile ei, fără nimic toxic”, a mărturisit cântăreața pentru VIVA!

Raluka a povestit că este norocoasă deoarece are parte de susținerea familiei în orice face.

„Familia nu mă critică, în general. Mă susține 100% din toate punctele de vedere. Nu am avut cred că niciun moment în care să mă critice vreun membru al familiei. Și, poate și atunci când poate ar fi trebuit să mă critice, au fost lângă mine, din toate punctele de vedere și m-au susținut cu totul. Și întotdeauna mi-am luat forța de la ei și toată puterea asta. Și în continuare mi-o iau de la ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Raluka a vorbit despre relația ei

Când a vorbit despre începuturile poveștii lor de dragoste, Raluka a descris totul ca pe un proces firesc, lipsit de planuri prestabilite.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești”, a spus ea pentru viva.ro.

Primul lucru care a atras-o la Guy Kouris a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Foto: Instagram

