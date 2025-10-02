Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: „O întâlnire simplă, naturală”

Raluka s-a impus de-a lungul anilor în muzica românească prin vocea sa distinctivă și prezența scenică remarcabilă. Dincolo de luminile reflectoarelor, viața personală a artistei se desfășoară cu aceeași intensitate, însă într-o manieră discretă. Alături de Guy Kouris, partenerul ei de viață, Raluka pare să fi găsit echilibrul ideal între carieră și viața privată, iar relația lor transmite o liniște care inspiră pe cei din jur.

Raluka a vorbit despre relația ei

Când a vorbit despre începuturile poveștii lor de dragoste, artista a descris totul ca pe un proces firesc, lipsit de planuri prestabilite.

„Cred că cele mai frumoase povești apar atunci când nu te aștepți. Așa a fost și la noi – o întâlnire simplă, naturală, care s-a transformat treptat într-o relație puternică. Am preferat să păstrez detaliile doar pentru noi, pentru că sunt parte din intimitatea și frumusețea acestei povești.”, a spus ea pentru viva.ro.

Primul lucru care a atras-o la Guy Kouris a fost discreția și echilibrul său.

„M-a atras faptul că este un om discret, foarte asumat și echilibrat. Mi-a plăcut că nu își dorește lumina reflectoarelor și că își trăiește viața simplu și autentic. Relația noastră a crescut în timp, frumos și sănătos, fără presiuni și fără graba de a bifa etape. Totul s-a așezat de la sine.”

Raluka subliniază cât de important este să iubești fără să te lași influențat de părerile celorlalți. Având în vedere difereța de vârstă de 20 de ani între ei, artista s-a lovit de prejudecăți, însă nu le-a lăsat să o influențeze: „Nu am simțit niciodată presiunea societății. Pentru noi contează doar ce trăim și cum ne simțim împreună. Restul sunt doar percepții exterioare, care nu au legătură cu realitatea noastră.”

Raluka a vorbit și despre cum privește căsătoria.

„Nu pun presiune pe astfel de planuri. Cred că toate vin la timpul lor. Nu exclud nimic, dar nici nu simt nevoia să bifez etape doar pentru că „așa se face..”

Detalii despre viața personală

Raluka și Guy locuiesc împreună de ceva timp, iar ideea a venit în mod natural și firesc: „A fost un pas firesc și ne-am acomodat repede, pentru că oricum petreceam majoritatea timpului împreună. Respectul reciproc ne ajută să trecem ușor peste orice și să găsim soluții.”

Raluka traversează o perioadă intensă în muzică. După succesul primului EP – „amângoi”, care a depășit 4 milioane de streamuri, artista a colaborat cu artiști internaționali și a fost protagonista unui moment emoționant devenit viral: interpretarea imnului României la preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal, în iunie 2025. Totuși, în ciuda acestor reușite, Raluka rămâne extrem de exigentă cu ea însăși. Într-o confesiune directă, artista a dezvăluit cel mai rau lucru pe care poți să îl faci în cariera de artist:

„Cel mai rău lucru pe care poți să îl faci în zilele astea este să fii leneș și să nu postezi content în social media. Din păcate nici eu nu sunt foarte activă online și știu că asta m-a afectat foarte tare. În zilele noastre, dacă ești mare pe social media, muzica ta ajunge departe”, a povestit Raluka.

Citește și:

Motivul pentru care Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul „Clanul' de la PRO TV: „Am refuzat câteva propuneri'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro