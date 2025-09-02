Motivul pentru care Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul „Clanul” de la PRO TV: „Am refuzat câteva propuneri”

În serialul „Clanul”, difuzat la PRO TV, Theo Rose a avut rolul principal. Artista a interpretat-o pe avocata Vera, iar pentru fani a fost o reală surpriză să o vadă în această ipostază, unde a avut ocazia să joace alături de actori și actrițe cu o vastă experiență în domeniu, printre care George Mihăiță, Cătălina Grama, Șerban Pavlu, George Ivașcu, Mădălina Craiu.

De ce Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul „Clanul”

După terminarea serialului Clanul de la PRO TV, Theo Rose nu a mai apărut în alte proiecte pe ecrane. Artista a răspuns pe Instagram, în cadrul unei sesiuni de întrebări, la această curiozitate din partea fanilor.

„Mai avem un pic de așteptat aici. Am refuzat câteva propuneri în ultimul timp. Chiar și pe bărbatul meu l-am refuzat, pentru că n-am simțit eu că aș fi putut să fac vreunul dintre rolurile din alea extraordinar. Nu că aș fi făcut un rol extraordinar în Clanul, dar e vorba că trebuie să-mi spună mie intuiția că merită să fiu acolo. Și să-mi las copilul acasă, și să renunț la alte proiecte muzicale. Mai așteptăm un pic, eu când simt rolul ăla vă zic. Vă anunț: vedeți că e groasă!”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose, despre casting-ul pentru serialul „Clanul”

Theo Rose a povestit în podcastul „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu, despre prima întâlnire cu Anghel Damian, care a fost chiar la casting-ul pentru serialul „Clanul” de la PRO TV.

„La casting. El hotăra dacă iau castingul sau nu. Era în comisia castingului. Ești regizor, ești șmecher. (…) Nu am avut nicio așteptare, nu știam ce seriale mai face PRO TV. „Se face un casting, vrei să te duci la el?’ Mă duc! Și am stabilit ora și data când trebuie să mă prezint la casting. (…) Am învățat textul, am descoperit că am abilitatea asta, fac poză la foaie cu ochii și îl rețin imediat. Și am ajuns la casting. Eu nu l-am luat în serios, așteptau acolo actori de tot felul. M-au chemat, am intrat, și acolo erau Anghel, alți doi regizori ai serialului, și producătoarea noastră și o cameră. Am intrat ca un soare, mai că am trântit ușa de perete de emoții”, a mai spus Theo Rose.

Theo Rose a mărturisit că nu se aștepta să se concretizeze lucrurile cu acest casting. Cântăreața a mai povestit cum a decurs proba, recunoscând faptul că a rămas impresionată de felul în care Anghel Damian îi explica unde a greșit și ce ar avea de îmbunătățit pentru rol. Relația lor nu a început imediat, iar legătura lor s-a format la ceva timp distanță.

„Anghel era foarte calm, nici el nu cred că a avut cine știe ce așteptări. Ne-a explicat situația. Eu îl urmăream cu foarte mare atenție, fără să îmi închipui că „ce îmi place mie de omul ăsta.” Nu s-a pus problema de așa ceva atunci. A fost un impact așa, că eu îl mai văzusem în „Vlad.” Dar nu știam ce face el aici, care e treaba, că el pentru mine era actor. Era foarte calm, foarte blând. Și mă uitam la el cu fascinație că îmi spune după fiecare dublă, „hai să facem, dar hai să schimbăm următoarele lucruri. Și mă uitam la el cum explica și mă vedeam pe mine. A fost de parcă mă vedeam pe mine încercând cu aceeași blândețe să fac pe cineva să facă un lucru, să-l motivez să corecteze ce greșește. A fost interesant. L-am admirat pentru asta, în primă fază. Au trecut luni de zile până am început filmările, timp în care nu am interacționat în niciun fel. După care am început repetițiile.”

Citește și:

Elena Vîșcu a trecut printr-o schimbare majoră după divorțul de CRBL. Ce a mărturisit acum: „Mă simt liberă'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro