Elena Vîșcu a trecut printr-o schimbare majoră după divorțul de CRBL. Ce a mărturisit acum: „Mă simt liberă”

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Elena Vîșcu, despre schimbările de după divorț

Mutarea în Republica Moldova, alături de fiica lor, Alessia, i-a oferit un spațiu de reconectare cu rădăcinile și cu sine însăși. Deși adolescența fiicei sale aduce provocări, Elena pare să le gestioneze cu bucurie și calm, iar zâmbetul ei spune mai mult decât orice cuvinte.

Pentru Elena, experiențele trecute au fost lecții prețioase. Ea a învățat să nu mai trăiască cu frică și fără așteptări de la cei din jur, iar libertatea dobândită se reflectă în fiecare gest și în fiecare decizie pe care o ia.

Pe Instagram, ea a descris această renaștere emoțională:

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.”

Această vară a adus și momente de relaxare și aventură pentru Elena și Alessia. Cele două au vizitat Marbella, iar apoi au descoperit frumusețea Deltei Dunării și a Orheiului Vechi, alături de bunicii materni. Călătoriile par să fi fost mai mult decât vacanțe, fiind ocazii de reconectare și de consolidare a legăturii dintre mamă și fiică.

Ce spune despre viața amoroasă

În urmă cu un an, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani, cu care formează un cuplu fericit, în ciuda diferenței de vârstă de peste două decenii.

Deși până în acest moment, Elena Vîșcu nu și-a refăcut viața amoroasă, coregrafa știe exact ce îți dorește și ce nu de la un viitor partener.

Într-un interviu acordat recent, Elena Vîșcu a vorbit despre așteptările pe care le are de la un viitor partener, mai ales că trebuie să țină cont de faptul că ea are un copil.

„Eu o să fiu foarte selectivă cu cine îi fac cunoștință atunci când eu o să fiu sigură pe acea persoană. Chiar dacă nu poți fi sigură pe nicio persoană niciodată, dar nici pe tine nu poți fi sigur. Cu siguranță nu așa hai să ne întâlnim și apoi să o prezint pe Alessia. Trebuie să fie sigură că este o persoană bună, că este o relație serioasă, că mergem pe un drum ok și atunci îi faci cunoștință cu un copil. Ei sunt sensibili, își creează tot felul de chestii în cap și nu este ok, îi bulversezi. Norocul nostru este că trăim niște vremuri extraordinare. Înainte o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum nu mai este. Nu mai sunt blocaje. E posibil ca și partenerul să aibă un copil, este normal. Un copil este o bucurie, nu o povară”, a mai spus Elena Vîșcu la Antena Stars, citată de Spynews.ro.

