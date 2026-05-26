Anunțul special făcut de Laura Cosoi despre relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: „Tot sensul din lume…”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează unul dintre cuplurile solide din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut în anul 2003, iar în 2012 și-au început relația. În 2015 s-au căsătorit și au împreună patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida. În curând, vor deveni din nou părinți, actrița fiind însărcinată cu o fetiță.

Anunțul făcut de Laura Cosoi despre soțul ei

Pe Instagram, Laura Cosoi a dezvăluit că ea și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au sărbătorit un moment important. Actrița și partenerul ei de viață au împlinit 14 ani de relație. Cu ocazia asta, vedeta a transmis un mesaj plin de emoție.

„14 ani… și tot sensul din lume îl trăiesc lângă tine, clipă de clipă. La mulți ani nouă, iubirea mea! Te iubesc!”, a fost mesajul transmis de Laura Cosoi.

Într-o postare de pe Instagram, Laura Cosoi a vorbit despre emoțiile pe care le traversează în această perioadă, fiind însărcinată cu al cincilea copil.

„Eram ieri la filmare și mulți dintre cei pe care îi întâlneam mă întrebau: „Cred că abia aștepți să naști…”. Adevărul? Aș mai trage puțin de timp. Mă bucur atât de mult de perioada asta, de mișcările ei care mă fac să tresar de fiecare dată, de cele două inimi care bat în mine, de felul în care corpul meu se transformă ca să-i facă loc. De binecuvântarea de a simți viața în cea mai profundă și plină de sens formă posibilă. Nu mă grăbesc să treacă momentul, pentru că știu că va veni și clipa întâlnirii. Acum vreau doar să trăiesc tot ce mi se întâmplă, exact așa cum este.”

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină

Laura Cosoi a mărturisit recent că se simte mult mai obosită în ultima vreme, iar această stare îi afectează întregul program.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo”, a povestit Laura.

Laura Cosoi a vorbit și despre dieta pe care o are în această perioadă.

„Ca alimentație, mănânc foarte bine dimineața, o gustare, o supă la prânz și ultima masă la 18:00. Nu mai mănânc nimic apoi, decât dacă mergem la o cină. Nu mănânc seara, nu-mi place să am burta plină, să mă simt full, nu-mi place chestia asta. Ador senzația de foame. Îmi place să-mi las loc', a mai spus ea.

Foto: Instagram

