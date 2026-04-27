Situația neașteptată prin care trece Laura Cosoi, însărcinată cu al cincilea copil: „Corpul meu pur și simplu respinge…"

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație neașteptată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Laura Cosoi
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Laura Cosoi se pregătește să devină din nou mamă. Actrița este însărcinată cu cel de-al cincilea copil și trăiește la o intensitate puternică fiecare clipă din această perioadă.

Laura Cosoi, despre alimentele pe care nu le mai poate consuma

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație neașteptată în ceea ce privește dieta. Mai exact, ea a vorbit despre alimentele pe care nu le mai poate consuma în această perioadă, ea fiind însărcinată cu al cincilea copil.

Actrița a cerut și sfatul altor mămici care s-au confruntat cu aceeași problemă în timpul sarcinii.

„Dragi mămici, voi ce alimente nu ați suportat în sarcină? De felul meu, nu sunt mare carnivoră, dar în sarcină, corpul meu pur și simplu respinge carnea. Nu mă tentează deloc să o gust. Și nici usturoiul nu-l tolerez. Baza meselor sunt legumele și fructele, dar adaug și câteva proteine – ouă, pește, un pic de carne de vită – de nevoie. La voi cum a fost? Ce alimente au ajuns pe lista neagră în sarcină?”, a fost mesajul transmis de Laura pe contul de socializare.

Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!!
Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.
Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar.
Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună.
Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi…
ci că se au una pe cealaltă.
Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.
Asta este promisiunea noastră, ca părinți:
să le oferim nu doar iubire,
ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată.
Aș vrea să opresc timpul în loc…
exact așa, exact acum…
pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim.
Mulțumim, Doamne!”

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină

Laura Cosoi a mărturisit recent că se simte mult mai obosită în ultima vreme, iar această stare îi afectează întregul program.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo”, a povestit Laura.

Citește și:
Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Valentin Butnaru, mărturisiri despre problemele de sănătate din copilărie: "Contraproductiv și chiar periculos"
People
Valentin Butnaru, mărturisiri despre problemele de sănătate din copilărie: "Contraproductiv și chiar periculos"
Motivul pentru care apariția actriței Sydney Sweeney în "The Devil Wears Prada 2" a fost brusc eliminată din versiunea finală a filmului
People
Motivul pentru care apariția actriței Sydney Sweeney în "The Devil Wears Prada 2" a fost brusc eliminată din versiunea finală a filmului
Andrei Ursu, dezvăluiri inedite despre nunta cu partenerul lui, Vlad Condurache. Unde vor să se căsătorească: "Avem în plan..."
People
Andrei Ursu, dezvăluiri inedite despre nunta cu partenerul lui, Vlad Condurache. Unde vor să se căsătorească: "Avem în plan..."
Dakota Johnson și noul ei partener, Role Model, surprinși în ipostaze romantice la New York
People
Dakota Johnson și noul ei partener, Role Model, surprinși în ipostaze romantice la New York
Cum se menține în formă Ada Condeescu. Ce principii aplică în stilul ei de viață: "Alimentația este cea mai importantă"
People
Cum se menține în formă Ada Condeescu. Ce principii aplică în stilul ei de viață: "Alimentația este cea mai importantă"
Corina Caragea, moment special la Madrid alături de o legendă a fotbalului: "I-a transmis un mesaj lui Hagi!"
People
Corina Caragea, moment special la Madrid alături de o legendă a fotbalului: "I-a transmis un mesaj lui Hagi!"
Libertatea
Pamela din Dallas a împlinit 76 de ani. Ce face Victoria Principal după aproape 40 de ani de când a părăsit serialul
Pamela din Dallas a împlinit 76 de ani. Ce face Victoria Principal după aproape 40 de ani de când a părăsit serialul
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
„Am venit să iau drona!”. Un angajat Ecosal Galați a venit cu un buldoexcavator în zona de impact a dronei Geran-2, care s-a prăbușit noaptea trecută
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
Ego.ro
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, ipostaze tandre în valurile oceanului. Imaginile care au generat o mulțime de reacții online
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, ipostaze tandre în valurile oceanului. Imaginile care au generat o mulțime de reacții online
Imagini din vila Anastasiei Soare din Beverly Hills. Cum arată locuința de peste 20 de milioane de dolari a „Reginei Sprâncenelor”
Imagini din vila Anastasiei Soare din Beverly Hills. Cum arată locuința de peste 20 de milioane de dolari a „Reginei Sprâncenelor”
Cum a ajuns să arate grădinarul chipeș din „Neveste disperate”. De ce a fost concediat după primul sezon
Cum a ajuns să arate grădinarul chipeș din „Neveste disperate”. De ce a fost concediat după primul sezon
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Ce s-a ales de Magda Ciumac? Cum arată la 42 de ani fosta soție a lui Tolea Ciumac
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alex Velea, noi planuri în carieră și un posibil proiect cu Antonia: "Nu ar fi exclus"
Alex Velea, noi planuri în carieră și un posibil proiect cu Antonia: "Nu ar fi exclus"
People

Alex Velea își extinde aria profesională și apare într-un serial românesc.

+ Mai multe
Ryan Reynolds, declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni: "Nu am fost niciodată mai mândru"
Ryan Reynolds, declarații rare despre disputa legală a soției sale, Blake Lively, cu Justin Baldoni: "Nu am fost niciodată mai mândru"
People

Ryan Reynolds oferă detalii rare despre perioada dificilă prin care trece familia sa, în contextul procesului lui Blake Lively.

+ Mai multe
Cristina Cioran răspunde dur criticilor legate de vârsta la care a născut al doilea copil: "Femeile sunt blamate"
Cristina Cioran răspunde dur criticilor legate de vârsta la care a născut al doilea copil: "Femeile sunt blamate"
People

Cristina Cioran a raspuns criticilor care o acuză că a născut un copil la o vârstă prea înaintată.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC