Situația neașteptată prin care trece Laura Cosoi, însărcinată cu al cincilea copil: „Corpul meu pur și simplu respinge…”

Laura Cosoi se pregătește să devină din nou mamă. Actrița este însărcinată cu cel de-al cincilea copil și trăiește la o intensitate puternică fiecare clipă din această perioadă.

Laura Cosoi, despre alimentele pe care nu le mai poate consuma

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că se confruntă cu o situație neașteptată în ceea ce privește dieta. Mai exact, ea a vorbit despre alimentele pe care nu le mai poate consuma în această perioadă, ea fiind însărcinată cu al cincilea copil.

Actrița a cerut și sfatul altor mămici care s-au confruntat cu aceeași problemă în timpul sarcinii.

„Dragi mămici, voi ce alimente nu ați suportat în sarcină? De felul meu, nu sunt mare carnivoră, dar în sarcină, corpul meu pur și simplu respinge carnea. Nu mă tentează deloc să o gust. Și nici usturoiul nu-l tolerez. Baza meselor sunt legumele și fructele, dar adaug și câteva proteine – ouă, pește, un pic de carne de vită – de nevoie. La voi cum a fost? Ce alimente au ajuns pe lista neagră în sarcină?”, a fost mesajul transmis de Laura pe contul de socializare.

Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

„Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică…!!!

Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet.

Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar.

Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună.

Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi…

ci că se au una pe cealaltă.

Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.

Asta este promisiunea noastră, ca părinți:

să le oferim nu doar iubire,

ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată.

Aș vrea să opresc timpul în loc…

exact așa, exact acum…

pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim.

Mulțumim, Doamne!”

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină

Laura Cosoi a mărturisit recent că se simte mult mai obosită în ultima vreme, iar această stare îi afectează întregul program.

„Mă organizez foarte bine și în ceea ce privește timpul meu și încerc să merg la masaj, să fac sport cât pot. Sunt cam leneșă în perioada asta și mi se pare că somnul nu-mi ajunge și că nu sunt suficient de odihnită să merg la sport, dar de cele mai multe ori atunci am cele mai mari surprize plăcute. Că mă apuc de sport și sunt așa, dar, de fapt, e o oră superbă, trebuie doar să ajungi acolo”, a povestit Laura.

Foto: Instagram

