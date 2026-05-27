Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: „Așa zile speciale”

Mădălina Ghenea a fost fotografiată pe străzile din Italia, atrăgând toate privirile cu apariția sa

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Mădălina Ghenea și chef Richard Abou Zaki (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 38 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia. 

Mădălina Ghenea, alături de chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite

Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Italia, atrăgând toate privirile cu apariția sa elegantă. De această dată, Mădălina nu a fost singură. Alături de ea s-a aflat Richard Abou Zaki, jurat în emisiunea „Chefi la cuțite” și un nume de referință în gastronomia de top, cu restaurante premiate în Italia.

Imaginile au fost făcute public chiar de Chef Richard Abou Zaki, dezvăluind că fotografiile au fost realizate în localitatea Sestri Levante din Italia.

„Super! Așa zile speciale de filmări în Sestri Levante, alături de Mădălina Ghenea. Abia aștept să vă povestesc detalii despre acest proiect minunat. Mai multe în curând”, a scris Richard Abou Zaki în descrierea fotografiilor.

Nu este prima dată când cei doi apar împreună. Ei colaborează de mai mult timp și anul trecut, înainte de Paște, au filmat o reclamă împreună, pe străzile din Roma.

Fotografiile au fost dezvăluite cu numai câteva ore înainte de marea finală Chefi la cuțite, sezonul 17, care a fost câștigată de Marina Luca.

Mădălina Ghenea, despre fiica sa Charlotte și pasiunile ei

Prezentă la ELLE STYLE AWARDS 2025, Mădălina Ghenea ne-a vorbit sincer despre creșterea fiicei sale, Charlotte, care îi seamănă leit. Actrița se emoționează tot timpul când vine vorba de micuță, despre care spune că are înclinație spre actorie și teatru. Cu toate că Mădălina Ghenea și-a început cariera internațională într-o perioadă dificilă, pornind de la zero, vedeta își dorește pentru Charlotte tot ce este mai bun.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet.”, a spus vedeta.

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească

Mădălina Ghenea a avut relații mediatizate cu bărbați celebri, printre care actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan, s-a născut fiica ei, Charlotte, care are acum 8 ani și care locuiește alături de actriță în Italia.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o pe rețelele de socializare, Mădălina Ghenea a vorbit și despre faptul că nu își dorește să se căsătorească.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi, deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

După ce a spus că nu se vede căsătorită, un admirator a întrebat-o dacă nu se simte singură atunci când nu are un iubit.

„Prietenii mei sunt mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus actrița.

Citește și:
Noi detalii despre lupta lui Justin Timberlake cu boala Lyme. Cum a reacționat soția lui, Jessica Biel, la aflarea diagnosticului: „Când simptomele s-au agravat…'

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
People
Julie Andrews, prima apariție în trei ani. Cum arată acum iconica actriță în vârstă de 90 de ani?
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație
People
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Olga Verbițchi. A ajuns de urgență la spital după ce a trecut printr-o operație
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
People
Jennifer Lopez uimește la 56 de ani într-un costum de baie minuscul la piscina conacului de 45 de milioane de euro
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
People
Supermodelul Natalia Vodianova așteaptă cel de-al șaselea copil. Cine este soțul miliardar al acesteia?
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
People
Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan, apariție rară împreună. Unde au fost surprinși artistul și partenera lui
Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul
People
Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
Ce este răcirea pasivă și cum poate reduce temperatura din locuințe fără să folosești aerul condiționat
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
„Ucraina, Ucraina”. Max Korzh a adus atmosfera din marile peluze europene pe Arena Națională, cu scene impresionante
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul transmis Marina Luca, imediat după ce a câștigat Chefi la cuțite! Ce i-a zis Chef Richard, când s-a apropiat de ea
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Mesajul lui Alex Dodoaia după Finala Chefi la cuțite. Ce a transmis finalistul lui chef Richard: „Chiar dacă nu am câștigat...”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini”
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Ce a apărut la mormântul lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat la slujba de comemorare a regretatului antrenor, de față cu toți oamenii
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
Wow, ce rochie, ce apariție!! Cum s-a afișat Theo Rose la Festivalul de Film de la Cannes, la brațul soțului ei, regizorul Anghel Damian. „Am fost alături de soția mea la o gală” FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian. Gestul artistei i-a emoționat pe fani
Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian. Gestul artistei i-a emoționat pe fani
People

Theo Rose i-a făcut o declarație de dragoste lui Anghel Damian chiar în mediul online.

+ Mai multe
Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta
Marius Moga, apariție rară alături de soție și fiica lor. Ce a dezvăluit artistul despre fetița lui, Maria Elisabeta
People

Marius Moga și Bianca Lăpuște au avut recent o apariție rară în public alături de fiica lor, la nunta unor prieteni apropiați, unde au fost nași de cununie.

+ Mai multe
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 17 și marele premiu de 30.000 de euro: "Nu știu cum să mă bucur! Plâng..."
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 17 și marele premiu de 30.000 de euro: "Nu știu cum să mă bucur! Plâng..."
People

Sezonul 17 al competiției Chefi la cuțite a ajuns la sfârșit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC