Mădălina Ghenea, apariție seducătoare pe străzile din Italia. Cine este vedeta alături de care a pozat: „Așa zile speciale”

Mădălina Ghenea, cunoscută atât ca actriță, cât și ca model, a atras atenția la nivel global prin succesul său în cariera desfășurată în Italia, unde a avut roluri semnificative în diverse producții și a colaborat cu diferite branduri. În vârstă de 38 de ani, Mădălina Ghenea este recunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate actrițe din Italia.

Mădălina Ghenea, alături de chef Richard Abou Zaki, juratul Chefi la cuțite

Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Italia, atrăgând toate privirile cu apariția sa elegantă. De această dată, Mădălina nu a fost singură. Alături de ea s-a aflat Richard Abou Zaki, jurat în emisiunea „Chefi la cuțite” și un nume de referință în gastronomia de top, cu restaurante premiate în Italia.

Imaginile au fost făcute public chiar de Chef Richard Abou Zaki, dezvăluind că fotografiile au fost realizate în localitatea Sestri Levante din Italia.

„Super! Așa zile speciale de filmări în Sestri Levante, alături de Mădălina Ghenea. Abia aștept să vă povestesc detalii despre acest proiect minunat. Mai multe în curând”, a scris Richard Abou Zaki în descrierea fotografiilor.

Nu este prima dată când cei doi apar împreună. Ei colaborează de mai mult timp și anul trecut, înainte de Paște, au filmat o reclamă împreună, pe străzile din Roma.

Fotografiile au fost dezvăluite cu numai câteva ore înainte de marea finală Chefi la cuțite, sezonul 17, care a fost câștigată de Marina Luca.

Mădălina Ghenea, despre fiica sa Charlotte și pasiunile ei

Prezentă la ELLE STYLE AWARDS 2025, Mădălina Ghenea ne-a vorbit sincer despre creșterea fiicei sale, Charlotte, care îi seamănă leit. Actrița se emoționează tot timpul când vine vorba de micuță, despre care spune că are înclinație spre actorie și teatru. Cu toate că Mădălina Ghenea și-a început cariera internațională într-o perioadă dificilă, pornind de la zero, vedeta își dorește pentru Charlotte tot ce este mai bun.

„Începutul meu este unul diferit față de începutul fiicei mele. În sensul că eu m-am născut în Slatina, nu vedeam atâtea lucruri spectaculoase, ținute, bijuterii. Vede o lume complet diferită de lumea pe care a văzut-o Mădălina din Slatina. Simt că se apropie mult de teatru, asta își dorește. Mi-a cerut să meargă la Scala. Eu am făcut balet, și ea își dorește să facă balet. Cred că m-a ajutat enorm și pentru tot ce înseamnă disciplină. E un copil foarte disciplinat. Oricât de strălucitoare este această lume și cât de superficială poate să pară de afară, este o lume care are nevoie de foarte multă disciplină. Dacă nu respectți această regulă nu se vor vedea rezultatele și nu vei rămâne în timp relevant. Sper că o învăț baza. După lucrurile fabuloase vin la pachet.”, a spus vedeta.

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească

Mădălina Ghenea a avut relații mediatizate cu bărbați celebri, printre care actorul Gerard Butler, designerul Philipp Plein și tenismenul Grigor Dimitrov. Din relația cu Matei Stratan, s-a născut fiica ei, Charlotte, care are acum 8 ani și care locuiește alături de actriță în Italia.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe care a organizat-o pe rețelele de socializare, Mădălina Ghenea a vorbit și despre faptul că nu își dorește să se căsătorească.

„Îmi iubesc viața de femeie singură, da. Uneori mai intru într-o relație și îmi stric libertatea, deci ca o concluzie, ce am realizat este faptul că nu voi găsi niciodată pe cineva care să mă iubească mai mult decât aș putea să mă iubesc eu însămi, deci da, iubesc să fiu singură”, a spus Mădălina Ghenea, pe Instagram.

După ce a spus că nu se vede căsătorită, un admirator a întrebat-o dacă nu se simte singură atunci când nu are un iubit.

„Prietenii mei sunt mereu prietenii mei. Am prieteni dintotdeauna. Bărbații vin și pleacă, dar prietenii sunt întotdeauna acolo. Deci, nu mă simt singură. Am o fiică, o am pe mama, am familia. Mă am pe mine însămi”, a mai spus actrița.

