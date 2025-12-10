Mădălina Ghenea, apariție rafinată și sclipitoare la ELLE Style Awards 2025

Mădălina Ghenea a luat parte la ELLE Style Awards 2025 și a pășit la eveniment într-o ținută glamour.

Mădălina Ghenea a cucerit pe toată lumea cu prezența ei plină de rafinament de la ELLE Style Awards 2025 powered by Pandora. Actrița a fost prezentă la evenimentul de pe data de 10 decembrie 2025 de la Palatul Parlamentului. 

Mădălina Ghenea, apariție sclipitoare la ELLE Style Awards 2025

Mădălina Ghenea și-a făcut apariția la ELLE Style Awards 2025 într-o ținută fermecătoare, iar toate privirile au fost ațintite asupra eleganței ei, dar mai ales asupra ținutei transparente. Actrița a acceptat să fie prezentă la evenimentul care a avut ca dress-code Avant-Garde.

Mădălina Ghenea, succes pe plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood.

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre carieră

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.

