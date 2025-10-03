EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick

Ed Westwick, cunoscutul actor britanic din serialul „Gossip Girl”, a atras toate privirile într-o ținută Manokhi în prima zi a turneului internațional de polo călare Singureni Manor Polo Cup 2025

  de  Anca Stratulat
EXCLUSIV: O întâlnire stylish cu Ed Westwick

Ed Westwick, cunoscutul actor britanic din serialul Gossip Girl, a fost vedeta primei zile a turneului internațional de polo călare Singureni Manor Polo Cup 2025, desfășurat între 26 și 28 septembrie la Singureni Manor Equestrian Retreat. Situat la doar 40 km de București, în inima unei păduri de 700 de hectare de stejari și salcâmi, resortul inclus în selecția MICHELIN Guide a găzduit pentru a doua ediție un eveniment de excepție, în care sportul și eleganța s-au împletit armonios.

Actorul britanic a marcat startul competiției prin aruncarea mingii, purtând o ținută stylish semnată de brand-ul românesc Manokhi, și a acordat un interviu exclusiv pentru ELLE România.

„Ziua a fost foarte bună. Am venit din SUA și am stat câteva zile aici. Totul a fost minunat. Am mai fost în România în trecut, acum aproximativ 3-4 ani. Atunci am participat la Comic-Con și am avut o zi frumoasă, interacționând cu fanii. Am cunoscut oameni care au venit să vorbească cu mine și să facă fotografii. A fost o experiență frumoasă și sunt fericit să revin acum. Până acum e totul minunat, cu echipa de la Manokhi, m-au primit aici la polo. Am mai avut plăcerea să particip la alte meciuri de polo, în UK. Este mereu un joc distractiv de privit, este un joc unde îți trebuie skill-uri și disciplină. Simt că sunt în locul potrivit”, a declarat Westwick.


Întrebat ce l-a convins să accepte invitația la Singureni Manor, actorul a explicat: „Din fericire eram disponibil, pentru că de obicei sunt destul de ocupat. Din fericire s-a petrecut într-o perioadă în care aveam timp mai mult. Am mai fost la polo înainte. Știam despre Manokhi, despre calitatea hainelor, a modei. A fost logic pentru mine să accept invitația și m-am gândit că va fi frumos.”

Westwick a vorbit și despre pasiunea sa pentru modă, dezvăluind cum aceasta a început odată cu rolul său celebru din „Gossip Girl': „Cred că mereu a fost o parte a vieții mele. Nu când eram mic, desigur. Dar când am început filmările pentru Gossip Girl, fiind un serial despre modă, era greu să nu fii implicat în lumea modei. Am ajun să știu mai multe despre designeri, ce urmează, business-ul din modă, procesul creativ, fiind în New York. Asta a continuat. Acum ajung des la Fashion Week în Paris, Milano. Acum Bucureștiul are un Fashion Week minunat. Soția mea va veni alături de Manokhi în câteva săptămâni. Știam că Mădălina a creat un brand frumos și când oamenii au o viziune bună și petreci timp de calitate împreună, atunci este o colaborare frumoasă.”

