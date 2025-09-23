Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queen’s Cup și St. Moritz

Toamna aceasta are loc unul dintre cele mai exclusiviste și așteptate evenimente de lifestyle și sport premium: Singureni Manor Polo Cup 2025, primul turneu internațional de polo călare de pe teritoriul țării. Ajuns la a doua ediție, evenimentul va avea loc între 26 și 28 septembrie, la Singureni Manor Equestrian Retreat, un resort inclus în selecția MICHELIN Guide, situat la doar 40 km de București, în inima unei păduri de 700 de hectare de stejari și salcâmi.

Acest turneu nu este doar o competiție sportivă: este o experiență completă de lifestyle, cultură și entertainment premium. Evenimentul aduce în același timp sport de elită, jucători de renume mondial și un tip de experiență care, până acum, părea rezervată unor locuri cu tradiție precum Queens Cup din Londra sau Snow Polo World Cup din St. Moritz.

De la St. Moritz la Singureni

Turneele de polo nu sunt simple evenimente sportive, ci platforme sociale unde se intersectează lumea corporate, arta, moda și turismul de lux. St. Moritz și Kitzbühel au construit tradiții în jurul snow polo-ului, în timp ce Londra rămâne un reper prin Queens Cup.

Legătura cu acest „calendar scurt al exclusivismului” este consolidată și prin prezența unor jucători ca Tito Gaudenzi, artizan al scenei de snow polo din Kitzbühel, sau Adrian Laplacette Jr., nume cu rezultate notabile pe circuitul internațional. Astfel, Singureni se conectează natural la rețeaua globală a competițiilor de polo.

În St. Moritz, Snow Polo World Cup combină adrenalina sportului cu peisajele spectaculoase ale Alpilor, unde invitații savurează șampanie și gastronomie gourmet la altitudini impresionante. În Dubai, turneele internaționale de polo sunt simbolul opulenței moderne: terenuri impecabile în deșert, echipe de jucători internaționali și o audiență care combină networking-ul de afaceri cu lifestyle-ul exclusivist. Acum, România intră pe această hartă globală prin Singureni Manor Polo Cup, un eveniment care reunește aceeași atmosferă de exclusivism și lux, dar într-un cadru unic.

Pentru prima dată, România va fi reprezentată la un turneu internațional prin echipa Singureni Manor Polo Club, condusă de Cristina Roșu, fondatoarea Asociației Club Sportiv Polo Singureni. Echipa include personalități internaționale ale sportului și ambasadori de renume: Cristina Roșu – căpitan și promotor al polo-ului în România, HE Massimo Baggi, Ambasadorul Confederației Elvețiene – un susținător al aducerii polo-ului în România, Tito Gaudenzi – jucător profesionist de polo, organizator al Snow Polo World Cup Kitzbühel și Miami Beach Polo World Cup și Adrian Laplacette – jucător argentinian de renume mondial.

Evenimentul va fi deschis de un recital susținut de celebra Angela Gheorghiu, una dintre cele mai apreciate soprane ale timpului nostru, iar Ed Westwick, actorul britanic cunoscut din serialul „Gossip Girl', va arunca mingea de start, marcând începutul competiției.

Ce aduce ediția 2025: competiție, adrenalină și experiențe luxury

Turneul reunește patru echipe internaționale de prestigiu:

Maltese Falcons (Malta) – condusă de Melissa Ganzi, „Regina Polo-ului Mondial'

Grand Champions Polo Club Wellington (SUA)

Singureni Manor Polo Club (România) – debut internațional

Norddeutscher Polo Club (Germania)

Printre vedetele care vor intra pe teren se numără Nacho Figueras, cel mai faimos jucător de polo din lume, și Nic Roldan, cel mai bun jucător american.

Un meci standard include 4 reprize (chukkers) de câte 7 minute, fiecare plină de intensitate. Cu echipe de doar 3 jucători și cai pur-sânge argentinieni, pregătiți pentru viteză și agilitate, fiecare meci promite să fie un spectacol de dinamism și eleganță. Caii ating viteze de până la 60 km/h și reacționează instant la comenzi.

Weekend la Singureni Manor Polo Cup

Evenimentul este construit pentru a fi mai mult decât un turneu: este un weekend de lifestyle și socializare exclusivistă. Polo Village, deschis zilnic de la ora 13:00, oferă invitaților experiențe premium înainte de meciurile oficiale, care încep la 15:30. În plus, participanții vor putea urmări meciuri demonstrative ale Școlii de Polo Singureni Manor, spectacole ecvestre cu cai arabi și se vor delecta în lounge-ul VIP cu preparate reinterpretate din bucătăria românească, semnate de Chef Alexandru Dumitru.

Dress Code: Eleganța se îmbină cu lejeritatea

La Singureni Manor Polo Cup, stilul devine parte a experienței. Polo-ul călare nu este doar un sport, ci o tradiție a eleganței, iar invitații sunt încurajați să adopte acea notă discretă și bine pusă la punct care completează spiritul evenimentului.

Ținutele se inspiră din atmosfera sofisticată a unui weekend în aer liber, unde rafinamentul și lejeritatea se întâlnesc. Rochii fluide, fuste midi și pantaloni lejeri în nuanțe neutre sau pasteluri subtile se potrivesc perfect cu peisajul domeniului, iar sacourile ușor structurate completează look-ul cu discreție.

Accesoriile sunt încurajate: pălării cu boruri largi, eșarfe subtile și genți compacte dau personalitate ținutelor, iar bijuteriile minimaliste păstrează armonia ansamblului. Încălțămintea trebuie să fie elegantă, dar practică, mocasini sau sandale joase, potrivite pentru deplasarea pe iarbă.

Dacă prima ediție Singureni Manor Polo Cup (2024) a fost un test de vizibilitate, 2025 mizează pe consolidare. Singureni Manor oferă deja infrastructura necesară — teren de polo, cai antrenați în Argentina, logistică și standarde veterinare — și integrează evenimentul într-un resort recunoscut de MICHELIN Guide.

