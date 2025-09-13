Pet fashion: când animalele de companie definesc stilul

Moda pentru animale (pet fashion) nu s-a inventat ieri. Dinainte de secolul al XX-lea existau haine pentru câini sau pisici strict ca să le protejeze, la fel și accesorii, precum zgărzile sau lesele care aveau scop practic. Spre exemplu, câinii de vânătoare erau echipați cu haine din piele sau lână pentru a-i feri de frig. Ulterior, vestimentația animalelor de companie reflecta bogăția și rafinamentul burghezilor, iar companionii deveniseră parte din imaginea stăpânilor în societate. Celebritățile au început să se afișeze cu animalele lor, Audrey Hepburn sau Elizabeth Taylor fiind adesea fotografiate cu micii blănoși în ținute asortate.

Și, dacă în trecut hainele pentru animale erau doar un simbol de statut sau un detaliu glam la brațul unei vedete, în prezent fenomenul pet fashion a explodat odată cu rețele de socializare. Mulți influencers și celebrități nu se rezumă doar la a posta fotografii cu animalele lor, ci le creează conturi proprii, unde acestea devin adevărate staruri online. Acest comportament atrage milioane de urmăritori, iar animalele vin în completarea esteticii și poveștii pe care vedetele doresc să o împărtășească publicului.

Dacă vorbim în cifre, piața pet fashion a trecut de 5 miliarde de dolari în anul 2024, iar estimările pe următorii ani depășesc 7 miliarde. Petfluencerii, așa cum mai sunt numite animalele prezente în online, contribuie semnificativ la creșterea vânzărilor și consumului. Prezența acestora pe social media stârnește interesul publicului, iar fiecare postare devine un obiectiv comercial. De la colecții premium de haine, pături și accesorii deosebite, până la produse mai accesibile pentru publicul larg, oamenii cheltuie sume uriașe pentru animalele lor, și așa pet fashion-ul devine un sector de consum profitabil.

Paris Hilton este un exemplu iconic în acest caz. Ea a dus fenomenul de pet fashion la un alt nivel, prin lansarea contului dedicat câinilor ei; un spațiu virtual unde companionii ei sunt puși în lumina reflectoarelor – și nu oricum, ci cu stil! Contul are peste o sută de mii de urmăritori, dovadă că blănoșii pot deveni trend-setteri la fel de influenți ca celebritățile. Paris Hilton crează o legătură emoțională cu un iz glam pentru fani, dar oferă și animalelor propria platformă, unde micile vedete apar în diferite costumații, cu accesorii dreamy, suprinși în momente adorabile, toate integrate în universul social media al vedetei.

Taylor Swift nu lipsește din această mișcare, cu cele trei feline care au devenit la rândul lor mici vedete în spațiul online. Ea a declarat într-un interviu pentru ELLE că este conștientă de emoția pe care o pot transmite pisicile sale și nu s-a ferit să le includă în lumea ei, așa că le postează frecvent pe rețelele de socializare, le integrează în videoclipuri muzicale, reclame și campanii; practic, animalele au propriile lor cariere. Deși nu au un cont oficial dedicat, felinele au fan page-uri, alături de meme-uri și merch inspirat. Prin urmare, ele fac parte din fenomenul Swiftie, iar cultura pop le-a transformat în mici mascote ale fandom-ului.

Printre blănoșii faimoși se regăsește și pisica Choupette care, după moartea stăpânului ei, Karl Lagerfeld – unul din cei mai influenți designeri de modă – a rămas un simbol al moștenirii lui. Choupette are conturi oficiale de Instagram și X (fostul Twitter), a apărut în ședințe foto, a fost protagonista unor campanii publicitare, iar Karl Lagerfeld a creat și o linie de produse inspirată de ea – de la accesorii la machiaj, în colaborare cu brand-uri. În 2023, la Met Gala (dedicată lui Karl Lagerfeld, după moartea lui), mai multe vedete, printre care Doja Cat, Jared Leto și Lil Nas X au avut ținute inspirate de Choupette, ceea ce arată că pisica nu e doar un animal de companie, ci și un fashion-icon.

Dacă la nivel internațional pet fashion-ul este o un instrument solid de branding personal pentru vedete, în România fenomenul nu are aceeași amploare. Totuși, au existat momente în care animalele celebrităților au devenit parte din imaginea lor publică. Iulia Albu a ieșit din tipare atunci când a început să-și facă apariția la evenimente mondene cu găina ei pe umăr, transformând această alegere într-un statement de curaj stilistic. Găina Lulu a completat imaginea excentrică a vedetei, devenind un simbol al esteticii.

Și dacă în America patrupedele lui Paris Hilton au propriul cont de Instagram, nici România nu a stat departe de această întâmplare. Adelina Pestrițu a creat la un moment dat un cont dedicat ratonului pe care l-a adoptat, pe nume Cindy, lucru ce a atras rapid curiozitatea publicului. De aici se poate observa cum rețelele de socializare transformă animalele de companie în personaje digitale, fie că e vorba de universul roz și sclipitor al lui Paris Hilton, fie de universul local, cu exemple precum ratonul Adelinei Pestrițu. În ambele cazuri, animalele capătă propria identitate. Ele iau parte la o strategie de imagine și devin un simbol al culturii pop contemporane.

Pet fashion-ul oferă tot mai mult, nu doar un hobby sau un simbol de statut, exemplu fiind Pet Gala 2025. Un eveniment care a transformat câinii în adevărate vedete pe covorul roșu. Organizat anual, în preajma Met Gala, evenimentul este un adevărat podium de modă pentru patrupede, coordonat de designerul Anthony Rubio. Câinii defilează în ținute impresionante, dar nu a fost vorba doar despre stil, ci și despre diversitate și incluziune. De la câinii de rasă, la cei adoptați din adăposturi, fiecare participant are șansa să strălucească.

Pet fashion-ul arată totodată cât de mult s-a schimbat relația omului cu animalele de companie. Ele nu mai sunt doar tovarăși, ci și elemente în construirea imaginii și stilului personal, capabile să influențeze tendințe și să atragă atenția publicului. Fenomenul vorbește despre modul în care moda și social media se intersectează în viața de zi cu zi, transformând gesturi cotidiene – plimbatul câinelui sau postarea unei fotografii cu el – în declarații de stil și strategie de branding. Într-o lume în care vizibilitatea contează, pet fashion devine un indicator al creativității și al impactului cultural, dar și economic.

