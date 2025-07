Adelina Pestrițu a rămas fără permis de conducere. Din ce motiv: „Am primit o lecție corectă”

Adelina Pestrițu a povestit pe rețelele de socializare că a rămas fără permis de conducere. Creatoarea de conținut a făcut primele declarații despre greșeala pe care a făcut-o la volan.

Adelina Pestrițu a fost sinceră și le-a recunoscut fanilor ei faptul că, din cauza unei greșeli pe care a făcut-o în trafic, a rămas fără permisul de conducere. Creatoarea de conținut este conștientă că nu a procedat cum trebuie și s-a conformat situației.

„Adevărul este că în multe zile îmi iau mai multe responsabilități decât pot să duc și mă trezesc alergând dintr-o parte în alta, cu capul plin de liste și gânduri. Din păcate, ziua de azi s-a terminat prost: am greșit şi am rămas fără permis. Îmi pare sincer rău. Nu doar pentru consecință, ci pentru faptul că am fost neatentă într-un context care cere responsabilitate maximă. Am primit o lecție corectă! Trebuie să fiu mai organizată, mai atentă și să învăț să spun și „nu.” Sper ca povestea asta să fie și un mic reminder pentru oricine citește: uneori e mai bine să încetinești un pic ritmul în care trăiești ca să nu faci greșeli. Din fericire, greșeala mea nu a produs niciun accident, nu a fost nimeni rănit, nicio mașină zgâriată, doar universul meu întors un pic pe dos”, a transmis Adelina Pestrițu pe Instagram.