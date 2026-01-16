Ashton Kutcher, comentariu rar în spațiul public despre fosta sa soție, Demi Moore: „Sunt foarte mândru de ea”

Ashton Kutcher a făcut un comentariu rar în spațiul public despre fosta sa soție, Demi Moore.

Ashton Kutcher, laude la adresa lui Demi Moore

Actorul în vârstă de 47 de ani a vorbit despre actrița de 64 de ani și despre filmul ei horror din zona „body horror”, The Substance (2024), în timp ce își promova noul serial FX, The Beauty, alături de colegii săi Anthony Ramos și Jeremy Pope, într-un interviu recent acordat Entertainment Tonight.

„În primul rând, interpretarea lui Demi în The Substance a fost extraordinară. Evident, a primit aprecieri incredibile. Sunt foarte mândru de ea, a fost senzațională”, a declarat Kutcher, după ce reporterul ET a remarcat că proiectul lui este comparat frecvent cu filmul lui Moore din 2024.

Demi Moore și Ashton Kutcher au început o relație în 2003 și s-au căsătorit în 2005. Cei doi și-au anunțat despărțirea în noiembrie 2011, iar divorțul a fost finalizat oficial aproximativ doi ani mai târziu. Deși actrița a susținut în memoriile sale din 2019, Inside Out, că actorul i-ar fi fost infidel, se pare că în prezent cei doi se află în relații mai bune. În 2020, Kutcher declara că între el și Moore „nu există resentimente”. Deși a precizat că nu păstrează legătura în mod constant cu fosta soție, actorul a spus că face eforturi să rămână apropiat de cele trei fiice ale acesteia, Rumer (37 de ani), Scout (34) și Tallulah (31), pe care Moore le are din căsnicia cu Bruce Willis.

„Am ajutat la creșterea unor adolescente și am trecut alături de ele prin perioada adolescenței. Le iubesc”, spunea Kutcher despre Rumer, Scout și Tallulah. „Nu voi înceta niciodată să le iubesc, să le respect, să le onorez și să le susțin în tot ceea ce își propun.”

În ce relații sunt acum Demi Moore și Ashton Kutcher

În 2022, Demi Moore și Ashton Kutcher au apărut împreună într-o reclamă AT&T difuzată în pauza Super Bowl-ului, alături de soția actuală a actorului, Mila Kunis, cele două femei glumind că au „multe în comun”. Kunis și Kutcher au început o relație în 2012, după despărțirea lui de Moore, și s-au căsătorit în 2015. Cei doi au împreună doi copii: o fiică, Wyatt Isabelle (11 ani), și un fiu, Dimitri Portwood (9 ani).

În serialul The Beauty, Ashton Kutcher interpretează rolul unui miliardar din industria biotehnologiei, aflat în spatele unui tratament revoluționar cunoscut sub numele de „The Beauty”, care le oferă utilizatorilor trăsături fizice atractive, dar care pare să declanșeze și moarte, violență și haos. Sinopsisul oficial îl descrie pe Kutcher drept „un miliardar misterios din tehnologie care a creat în secret un medicament-minune numit The Beauty și care este dispus să facă orice pentru a-și proteja imperiul de trilioane de dolari”.

Demi Moore a câștigat în 2025 premii la Globurile de Aur, Critics Choice Awards și Screen Actors Guild Awards pentru rolul din The Substance, unde interpretează o actriță care ia un drog ilegal ce îi permite să petreacă jumătate din timp într-o versiune mai tânără și mai frumoasă a sa.

Serialul The Beauty are premiera pe FX pe 21 ianuarie.

