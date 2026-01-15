Anca Dumitra, declarații rare despre căsnicia cu soțul ei. Cum s-a schimbat dinamica lor după ce au devenit părinți: „Nu poți înțelege asta”

În luna septembrie a anului 2024, Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său Gianina din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, a devenit mamă pentru prima dată. Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, au ales pentru fiul lor un nume special, Levi Nicholas.

Anca Dumitra, declarații rare despre soțul ei, Manfred Spendier

Anca Dumitra trăiește o poveste de dragoste alături de omul de afaceri Manfred Spendier, care e de origine austriacă. Cei doi au făcut cununia civilă la jumătatea lunii decembrie a anului 2022, iar în aprilie 2023 s-au căsătorit religios. Recent, actrița a făcut o serie de confesiuni despre relația cu soțul ei.

„Într-adevăr, suntem foarte diferiți din multe puncte de vedere. Nu doar că unul e austriac și altul e oltean. E bine dacă ai un partener care să știe să gestioneze cu claritate anumite momente și frici, și panică, și temeri ale tale, a spus Anca Dumitra în podcast-ul „Prima dată”, moderat de Raluca Hagiu.

Anca Dumitra a mai povestit cum Manfred Spendier este un tată implicat și și-a creat o serie de ritualuri cu fiul lor, Levi Nicholas.

„El i-a făcut prima băiță. El îi face în continuare. Au ritualul lor și e ceva foarte drăguț la care să asiști. (…) Se schimbă dinamica și nu poți înțelege asta decât trecând prin experiență. Învățăm. Suntem încă în procesul de a învăța.”

De asemenea, Anca Dumitra a mai recunoscut că odată cu rolul de mamă a învățat ce înseamnă, de fapt, dragostea necondiționată.

„Nu am înțeles niciodată dragostea necondiționată până în prezent. Când învăț zi de zi.”

Anca Dumitra, despre numele fiului ei

Anca Dumitra a ales să îi protejeze intimitatea fiului ei, Levi Nicholas, motiv pentru care arată rar imagini cu el pe rețelele de socializare. Actrița a povestit ales cum a ales numele pentru băiețelul ei și ce semnificație are, de fapt.

„Ne doream un nume simplu, ușor de pronunțat în orice limbă, pentru că familia noastră se mișcă între România, Austria și alte locuri. Levi mi-a venit firesc în minte, mi s-a părut sonor, simplu și drăguț. Abia mai târziu, prietenii noștri ne-au reamintit că prima vacanță împreună a fost în Laponia, chiar lângă o stațiune care se numește Levi. Atunci am simțit că există o legătură frumoasă, ca un semn. Nicholas l-am ales pentru că e un nume cu mare încărcătură pentru mine – părintele Nicolae, un om foarte apropiat sufletului meu și al familiei noastre”, a declarat Anca Dumitra pentru VIVA!

Anca Dumitra, declarații despre rolul de mamă

Anca Dumitra a recunoscut că a trecut prin momente în care s-a simțit copleșită de când a venit pe lume fiul ei.

„Da, am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic… Mama mea ne-a fost sprijin de neprețuit, fără ea ar fi fost mult mai greu. Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc. Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere. E atât de frumos când privești în urmă și revezi absolut toate momentele care la acea clipă îți păreau absolut înfricoșătoare, însă cu adevărat prima luna, cea de acomodare, a fost mai interesantă!', a adăugat Anca Dumitra pentru sursa citată anterior.

