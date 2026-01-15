Cristina Bălan, dezvăluiri despre relația dintre copiii ei. Cum se înțeleg gemenii Toma și Matei cu sora lor, Nadeea: „Se joacă împreună”

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt căsătoriți din 2012, iar în luna decembrie a anului 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, care poartă un nume special, Nadeea Sofia. Artista și partenerul ei de viață îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei, care s-au născut cu sindromul Down.

Cristina Bălan, despre relația dintre cei trei copii

Cristina Bălan explică faptul că gemenii sunt diferiți atât fizic, cât și mental. Ea precizează că sunt bivitelini și că, dacă nu ar fi avut particularitatea genetică, este convinsă că „unul ar fi semănat cu ea și unul cu soțul ei”. Menționează că aspectul lor este influențat de „cromozomul în plus la perechea 21 de cromozomi din ADN”, motiv pentru care mulți oameni tind să creadă că sunt identici, dar sunt departe de asta. Dincolo de trăsăturile fizice, artista vorbește și despre diferențele de personalitate.

Referindu-se la fetița lor, ea spune că, din punctul ei de vedere, aceasta seamănă mai mult cu tatăl, deși părerile din jur sunt împărțite.

„Gemenii sunt diferiți, fizic dar și mental. Oricum, ei au fost bivitelini, deci dacă ar fi fost tipici sunt absolut sigură că unul ar fi semănat cu mine și unul cu soțul meu. Ei au acel aspect dat de cromozomul în plus la perechea 21 de cromozomi din ADN. Și atunci multă lume tinde să spună că sunt identici, însă chiar departe de asta. Sunt diferiți și ca fire. Matei e cel zburdalnic, inițiatorul, extrovertitul, iar Toma este mai liniștit, mai sensibil, introvertit. Fetița noastră seamănă mai mult cu tatăl ei, așa mi se pare mie. Unii cunoscuți ne spun că seamănă cu el, alții spun că îmi seamănă. Eu zic că ne asemănăm la ochi și buze, în timp ce nasul și bărbia sunt ale tatălui ei. Concluzia că e că seamănă cu amândoi.”, a spus ea pentru revista Viva!

Cristina Bălan a mai făcut declarații despre relația dintre cei trei copii ai ei, dar și despre cum au primit gemenii vestea că vor avea o soră.

„Oh, băieții au fost și sunt absolut minunați! Ca să fiu sinceră, nici nu credeam că vor fi atât de… frați. Sigur că și ei sunt copii și, uneori, au tensiuni ca toți copiii. Și băieții între ei, dar și cu Nadeea. Însă când e vorba de lucruri importante, de momente când e nevoie de ajutor, ei pot fi atât de maturi încât mă uimesc. Încă din timpul sarcinii le-am tot povestit ce se întâmplă în burtică, i-am pregătit și le-am explicat cu imagini și filmulețe. Ei obișnuiau să-și pupe sora încă din pântec. Mă mângâiau pe burtă, mi s-a părut că înțeleg destul de multe lucruri. Când le-am prezentat surioara, la câteva ore după naștere, au fost atât de liniștiți și de blânzi în preajma ei, încât m-au înmuiat toată. Apoi, când dormea Nadeea și le ceream să facă liniște, chiar înțelegeau și deveneau protectori. Sunt absolut încântată și fascinată de relația care se dezvoltă între ei. Au complicități, se înțeleg din priviri, se joacă împreună, se alintă și se pupă, mai mare dragul. Uneori au și grijă de ea, sub supravegherea noastră, desigur. Se implică să o îmbrace sau să o plimbe, să o țină ocupată, chiar sunt frați mai mari. Bine, o învață și pozne. Dar asta e în fișa „postului”, a mai spus ea.

Cristina Bălan, despre lupta cu depresia

Cristina Bălan a vorbit cu multă sinceritate despre lupta ei cu depresia, care a avut loc după ce i-a născut prematur în 2013 pe gemenii ei, Toma și Matei. Artista a aflat la naștere de diagnosticul lor de sindrom Down. Viața ei s-a schimbat complet după venirea lor pe lume, pentru că a observat cât de nedreaptă este societatea față de persoanele cu sindrom Down.

„Dar după o lună de spitalizare, a urmat un an extrem de greu; m-am trezit ruptă de tot ce știam, toată viața mea de dinainte fusese pur și simplu smulsă și acum mă simțeam aruncată într-o lume tulbure, cu tot felul de balauri cu care să mă lupt. Cam așa se simte când ai un copil cu dizabilitate, parcă mai mereu porți o bătălie pentru ceva. Pentru drepturile copilului tău, pentru acceptare, integrare, pentru normalitate… Cunosc multe mame care au situații fel și fel, toate sunt luptătoare pentru copiii lor marginalizați. Nu e nimic romantic în toată treaba asta, e o realitate crudă”, a declarat Cristina Bălan pentru VIVA!

Citește și:

Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: „M-am blocat și am început să mă gândesc cum…'

Foto: Facebook

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro