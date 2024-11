Cristina Bălan, mesaj emoționant pentru soțul ei de ziua sa de naștere: „Ceva ce admir la acest bărbat”

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, sunt căsătoriți din 2012, iar în luna decembrie a anului 2022, Cristina Bălan a devenit din nou mamă. Vedeta a adus pe lume o fetiță, care poartă un nume special, Nadeea Sofia. Artista și partenerul ei de viață îi mai au împreună pe gemenii Toma și Matei.

Recent, Cristina Bălan i-a transmis soțului ei un mesaj absolut emoționant, cu ocazia zilei sale de naștere. Într-o postare pe pagina sa de Instagram, artista a dezvăluit ce admiră cel mai mult la partenerul ei de viață.

„Azi este ziua lui 🎁🎂

Tot așa mă pupă, chiar și după atâția ani.

Noi doi, noi doi, noi doi… nu am primit o cruce ușoară, ba chiar dimpotrivă. Și nici viața de cuplu nu ne este simplă, având crucea despre care vorbeam.

Și dacă e ceva ce admir la acest bărbat (aici o să se crucească, vă zic sigur, o să recitească iar și iar și o să-mi pună mâna pe frunte), este faptul că, prin toate încercările (foarte dificile, subliniez), și-a menținut sănătatea emoțională și ne-a rămas mereu aproape. Așa ne-a fost vorba, la bine și la greu. La bine e simplu, la greu e mai… complicat.

La mulți ani, dragul meu! I have to praise you like I should ♥️

Te iubesc și îți mulțumesc că mă lași să-mi scutur coama de leu peste eul tău❣️”, a transmis Cristina pe Instagram.