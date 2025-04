Diana Dumitrescu, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei în actorie: „Mă amuză tare acum când îmi amintesc”

Au trecut două decenii de când Diana Dumitrescu pășea în lumea actoriei, marcând un început care avea să o transforme într-una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Cu roluri importante în telenovele românești de succes, actrița a reușit să cucerească publicul prin talentul autentic și prezența carismatică. Chiar dacă a ales să se retragă din prim-planul industriei, numele ei rămâne puternic legat de perioada de glorie a serialelor filmate în Buftea.

Într-un interviu acordat recent, Diana Dumitrescu și-a rememorat începuturile și a vorbit cu sinceritate despre schimbările care au influențat parcursul ei profesional și personal. Povestea ei în lumea artistică a început odată cu mutarea la București, în urma obținerii primului rol major.

Deși Capitala i s-a părut copleșitoare la început, mai ales că își petrecea mare parte din timp în studiourile de la Buftea, Diana s-a adaptat în cele din urmă ritmului alert al vieții de actor. „Mulți ani am trăit practic în studiourile de la Buftea, apoi totul a decurs de la sine. Sunt aici de 20 de ani, sincer, acum m-aș muta la țară undeva, mai retras.”, a spus Diana Dumitrescu pentru revista VIVA!

„Am venit în Capitală cu primul job. După ce am luat castingul pentru telenovela Păcatele Evei, m-am mutat aici. M-au ajutat cu banii părinții mei, destul de mult timp, mereu le ceream lor când nu mai aveam și, din puținul lor, m-au susținut mereu.”

Casting-ul care a schimbat totul a fost cel pentru Păcatele Evei, în 2005. Își amintește cu umor prima interacțiune cu actorul Alexandru Papadopol, care participa și el la audiții. „Am fost chemată la casting de Adrian Batista… Am dat castingul cu Alexandru Papadopol, care, mă amuză tare acum când îmi amintesc, era vedeta și ne vorbea nouă, fetelor de la casting, așa… mai de sus și mai, cum să zic, ca un șmecheraș cuceritor…”

După ce a primit confirmarea pentru rol, au urmat numeroase proiecte de succes, fiecare având o semnificație aparte pentru ea.

„Fiecare rol pe care l-am avut atunci a avut farmecul lui, toate au fost frumoase, prin fiecare rol am câștigat experiență, am cunoscut oameni frumoși, povești de viață, a fost tare frumos.” Totuși, dacă i s-ar propune astăzi să revină într-unul dintre acele roluri, Diana crede că nu s-ar mai potrivi. „Aveam altă vârstă, era altceva.”

Întrebările despre retragerea din lumea telenovelelor vin firesc, mai ales că dispariția Dianei din peisajul media a fost resimțită de fanii săi.

„După ultimul proiect, Îngeri pierduți, s-a terminat cu telenovelele în Buftea… A fost o perioadă grea sufletește, pentru mine și mi-a luat ceva timp să îmi revin.’ Ulterior, a ales să se concentreze pe alte direcții – filme, teatru – și, în cele din urmă, pe viața de familie. ‘După filmul Faci sau taci, am rămas însărcinată și, în 2019, nu am vrut să lucrez deloc… mi-am dat seama câte lucruri pierdeam din creșterea lui Carol și am decis să mă ocup de el și de familie.”