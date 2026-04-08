Melanie Griffith, prima declarație despre relația fiicei sale, Dakota Johnson, cu artistul Role Model: „Este minunat”

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Melanie Griffith a vorbit pentru prima oară despre relația fiicei sale, Dakota Johnson cu artistul Role Model. Într-un videoclip surprins de paparazzi și publicat pe Instagram de publicația DeuxMoi, actrița este întrebată dacă noul partener al fiicei sale are aprobarea ei.

„Sigur că da”, a răspuns Griffith, adăugând: „Cred că este minunat”.

Primele zvonuri conform cărora Dakota Johnson și Role Model ar forma un cuplu au apărut în decembrie 2025, când cei doi au fost văzuți la o cină alături de prietenii lor. Speculațiile privind relația au continuat și în ianuarie, când au fost surprinși intrând împreună în restaurantul Marvin din Beverly Hills, conform unui videoclip obținut de DeuxMoi. Ulterior, în aceeași lună, au confirmat indirect relația, fiind fotografiați ținându-se de mână în timpul unei alte cine în Los Angeles.

În plus, săptămâna trecută, Dakota Johnson a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de Role Model, în timpul unei ieșiri în Los Angeles. Potrivit Page Six, cei doi au fost fotografiați vineri seara, într-o parcare din cartierul Los Feliz.

Actrița purta o ținută relaxată, formată dintr-o jachetă neagră și o bluză verde, în timp ce partenerul său, pe numele real Tucker Harrington Pillsbury, a ales un tricou, pantaloni negri și o șapcă. În imaginile surprinse de paparazzi, acesta apare apropiindu-se de Johnson, mângâindu-i obrazul și părul.

Foto: Profimedia

La un moment dat, Dakota Johnson este văzută îmbrățișându-și partenerul din spate. De asemenea, în cursul serii, artistul pare să-și fi schimbat ținuta, renunțând la pantalonii negri în favoarea unor jeanși.
Seara a continuat la restaurantul italian Little Dom’s, unde, potrivit aceleiași surse, actrița a fost surprinsă conversând cu o prietenă care li s-a alăturat la cină și râzând alături de grupul lor în fața localului.

Detalii despre despărțirea dintre Dakota Johnson și Chris Martin

Înainte de această relație, Dakota Johnson, fiica actorilor Don Johnson și Melanie Griffith, a avut o relație de lungă durată cu Chris Martin. Cei doi s-au separat în iunie 2025, după opt ani împreună. O sursă apropiată a dezvăluit și motivul real pentru care Dakota Johnson și Chris Martin s-au despărțit. Aceasta a declarat pentru Page Six că actrița a fost cea care a luat decizia, sătulă ca solistul trupei Coldplay să amâne constant nunta.

„S-a săturat de faptul că el tot trăgea de timp când venea vorba de stabilirea nunții”, a declarat sursa pentru publicație.

Aceeași sursă a mai precizat că cei doi au decis să se despartă și din cauza neînțelegerilor legate de dorința de a avea copii.

„S-au despărțit pentru că Chris Martin nu mai vrea să aibă alți copii”, a spus sursa.

Acest lucru a fost confirmat și de o altă persoană apropiată, care a declarat anterior pentru The Sun: „Au încercat cu adevărat să-și rezolve problemele, dar diferența de vârstă a fost adesea un obstacol. Ea a spus [de asemenea] că și-ar putea dori copii în viitor, în timp ce Chris pare că a încheiat capitolul acesta din viața lui”.

Sursa a mai menționat că Johnson și Chris Martin s-au confruntat cu divergențe de ani de zile și au purtat discuții despre toate aspectele relației lor, inclusiv despre copii.

O altă sursă a declarat pentru DailyMail că relația lor ar fi ajuns la final de ceva vreme, în ciuda celor opt ani împreună și a logodnei:

„Relația lor este, în realitate, încheiată de ceva timp, dar nu reușiseră să oficializeze despărțirea. Dakota a sperat mereu să rămână împreună, pentru că îl iubea foarte mult și era extrem de atașată de copiii lui. Despărțirile nu se întâmplă dintr-o dată – s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori. Uneori, lucrurile păreau să meargă mai bine când erau departe unul de celălalt, ocupați cu munca, pentru că distanța le făcea dorul mai intens. Dar, de fiecare dată când se revedeau, lucruri mici se adunau și devenea tot mai evident că nu mai sunt potriviți unul pentru celălalt.”

„Dakota este devastată la gândul că nu va mai putea petrece atât de mult timp alături de copiii lui Chris, dar vrea ca ei să știe că va fi mereu acolo pentru ei.”

La rândul său, Tucker Pillsbury a avut anterior o relație cu creatoarea de conținut Emma Chamberlain, între 2020 și 2023. Artistul a explicat despărțirea într-o apariție la Zach Sang Show, în 2024, menționând că dorul de casă a fost factorul decisiv.

„Îmi doream doar să mă întorc acasă, să fiu cu prietenii și familia și să am un pic de normalitate. Cred că pentru cealaltă persoană poate fi foarte confuz. La modul: ‘De ce fugi de mine?”.

Experiența relației a influențat și muzica artistului. Albumul său din 2024, Kansas Anymore, include mai multe piese inspirate din povestea lor, lucru confirmat chiar de Emma Chamberlain.

„Este interesant. Am aflat despre propria mea relație prin muzică”, a explicat aceasta într-un videoclip adresat fanilor săi, potrivit HELLO!.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Libertatea
Ego.ro
Publicitate
Antena 1
Unica.ro
catine.ro
Mai multe din people
+ Mai multe
+ Mai multe
+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Features Lifestyle
People Stiri Vedete
Beauty Beauty Tips
Beauty Beauty Tips
Health Health & Diet Homepage Slider
Diet & Fitness Health & Diet
Beauty Beauty Tips
Features Lifestyle
Lifestyle Relatii si cuplu
Elle Decoration Lifestyle
Lifestyle Relatii si cuplu
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Beauty Beauty Tips
Fashion First Trend
Features Lifestyle
People Stiri Vedete
Fashion First Trend
Alte clipuri Features Lifestyle Video
Beauty Runway Trends
Health Health & Diet
Fashion First Trend
Features Lifestyle
Beauty Beauty News Generale
Astro Mix Astrologie
Lifestyle Relatii si cuplu
Beauty Beauty Tips
Astro Mix Astrologie
Advertorial
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC