Dakota Johnson și Role Model formează cel mai nou cuplu de la Hollywood. Cum au fost surprinși cei doi

Dakota Johnson și Role Model par să-și fi confirmat relația printr-o apariție relaxată, la o cină în oraș.

Cei doi au fost fotografiați joi seară într-un local popular din Los Angeles, unde au luat masa alături de un prieten și au părut absorbiți de conversație.

De asemenea, au fost surprinși zâmbindu-și unul altuia în timp ce părăseau restaurantul. Pentru ieșirea în oraș, Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, a purtat un top negru din dantelă, pantaloni negri, o geantă cu imprimeu de ghepard și un trench negru.

Cântărețul, în vârstă de 28 de ani, a optat pentru un pulover gri închis, cu textură tip waffle-knit, jeans negri și un fular negru.

Dakota Johnson și Role Model, pe numele real Tucker Pillsbury, au stârnit primele zvonuri de relație în decembrie 2025, când au fost fotografiați luând cina la lumina lumânărilor, alături de prieteni. Potrivit unor imagini obținute de TMZ, cei doi stăteau apropiați într-o cabină, iar o sursă a declarat pentru publicație că „s-au apropiat foarte mult”.

Speculațiile s-au intensificat și mai mult săptămâna trecută, când au fost văzuți din nou împreună la o întâlnire în Los Angeles.

Actrița din „Fifty Shades of Grey” și rapperul au fost surprinși intrând în celebrul local Marvin din Beverly Hills pe 14 ianuarie, potrivit unui videoclip obținut de DeuxMoi. Noua poveste de dragoste a Dakotei vine la șase luni după ce aceasta și-a încheiat logodna cu Chris Martin.

Dakota Johnson și solistul Coldplay, în vârstă de 48 de ani, au format un cuplu timp de aproximativ opt ani, înainte de a se despărți în iunie 2025.

Deși niciunul dintre ei nu a vorbit public despre separare, o sursă a declarat pentru US Sun că artistul și actrița din „Materialists” au decis să meargă pe drumuri separate din cauza diferenței de vârstă de 12 ani și a discuțiilor legate de posibilitatea de a avea copii.

„Dakota și-a dorit cu disperare ca relația cu Chris să funcționeze ani la rând, iar de fiecare dată când se despărțeau era devastată și izbucnea în lacrimi”, a spus sursa. „Au încercat cu adevărat să-și rezolve problemele, dar diferența de vârstă era adesea un obstacol. Ea și-a exprimat, de asemenea, dorința de a avea copii în viitor, în timp ce Chris simte că a depășit această etapă a vieții.”

Sursa a mai adăugat: „Au construit amintiri frumoase ca o familie și va fi greu pentru amândoi să meargă mai departe după o relație atât de lungă, dar vor reuși.”

Chris Martin este, la rândul său, din nou singur, după ce s-a despărțit în luna iunie de actrița americană Dakota Johnson (35 de ani), cu care fusese împreună aproape opt ani și s-au și logodit.

Publicația britanică dezvăluie că actrița din Game of Thrones, Sophie Turner, în vârstă de 29 de ani, ar fi mers într-o „întâlnire secretă” cu Chris, în vârstă de 48 de ani, la scurt timp după despărțirea de Perry, cu care a avut o relație de aproape doi ani.

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro