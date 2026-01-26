Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea: „Ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om”

După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

Olga Barcari, noi dezvăluiri despre relația amoroasă cu Cătălin Bordea

La începutul lui 2024, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Cătălin Bordea.

„Eu am vrut să fiu pansament (…) El nu a simțit o perioadă nimic și l-am înțeles atunci când am fost în această competiție și 3 săptămâni nu am simțit nimic, adică nimic. Eram goală pe dinăuntru, nu simțeam durere, nu simțeam nimic nici măcar față de Carmen. După aceea l-am înțeles când spunea ‘Eu nu simt nimic, sunt gol!’. Oamenii normali, cu sufletul la locul lui, nu putem să-l înțelegem ‘Cum să nu simți? Chiar nu îți place, chiar nu vrei?’. Atunci mi-am dat seama, da, există șanse ca omului să i se ducă sufletul pentru o perioadă și să fie gol pe dinăuntru. L-am înțeles, nu a fost momentul potrivit, dar poate e mai bine așa”, a mărturisit Olga Barcari în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Olga Barcari a mărturisit că acum realizează că a fost mai bine că relația cu Cătălin Bordea nu a fost una de durată.

„Mă durea. Eram nerăbdătoare. Voiam ca lucrurile să se întâmple foarte repede că de, ai senzația că dacă faci mâine, poimâine 40 de ani ți se termină viața, nu mai vezi alte oportunități. Am fost un pic nebună, am cam insistat puțin. (…) Când mai m-am detașat mi-am dat seama că poate nu e chiar așa cum am crezut. Noi femeile suntem, cel puțin eu, atât de mult ne lăsăm să greșim în viață și să ne mințim și să ne îndrăgostim de niște proiecții ale noastre asupra unui om și să proiectăm un viitor care este doar în capul nostru. Când se duce toată iluzia asta și rămâi tu cu tine spui ‘Ce am făcut?!’. Realitatea nu se pupa cu visele mele. Mie îmi plăcea familia, să ies, să călătoresc, să facem împreună bani”, a mai spus tânăra.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Olga a precizat că uneori are senzația că a fost mai ușor în Asia Express, în ciuda condițiilor din emisiune, decât viața în București

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Arhiva ELLE

