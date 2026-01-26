Cu cine s-au întâlnit Loredana Groza și fiica ei, Elena, în India. Cele două au avut parte de o revedere specială

Loredana Groza a decis să plece într-o escapadă, la câteva săptămâni după ce tatăl ei, Vasile Groza, a murit. Artista se află alături de fiica ei, Elena, în India, o destinație pe care a vizitat-o de mai multe ori și care ocupă un loc aparte în sufletul ei. Cu toate că traversează o perioadă foarte grea după dispariția tatălui, cântăreața încearcă să se bucure de tot ceea ce îi oferă viața și să privească cu optimism mai departe.

Loredana Groza și fiica ei, Elena, revedere specială în India

Loredana Groza a împărtășit mai multe imagini din vacanța pe care o petrece în India cu fiica ei, Elena. Cele două s-au revăzut cu Iulia Vântur, de care amândouă sunt extrem de apropiate. S-au fotografiat împreună, iar imaginile au fost rapid apreciate de către fani.

„Ce seară frumoasă cu Iulia Vântur”, a transmis Loredana Groza pe Instagram.

Loredana Groza, mesaj dureros după moartea tatălui ei

La începutul anului 2026, Loredana Groza a anunțat că, din păcate, tatăl ei, scriitorul Vasile Groza, s-a stins din viață după ce a petrecut mai multe luni în spital.

„Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată..

Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare.

Tată a plecat în lunga călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură 3 băieți..

Visul lui a fost să scrie.. chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie..

Dar în fiecare zi și-a urmat destinul.. a scris..

Pentru că s-a născut poet.. natural, autodidact..

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de tine TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruieșți!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat.

Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejede, un erou!

Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!

Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte

Nu vreau să-ți spun adio dragă TATĂ nicodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață..

Tu pentru mine ești nemuritor!

Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită lângă tine

Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul

Drum lin în pace și lumină!

Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră!

A ta, Luș.”

Loredana Groza a ținut să le mulțumească urmăritorilor ei pentru că îi sunt alături în această perioadă extrem de dificilă.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, au fost alături de mine și de familia mea în aceste clipe grele..

Sunt alături de toți cei care au pierdut un părinte, le înțeleg durerea..

Acesta e site-ul lui unde puteți să descoperiți opera tatălui meu, scriitorul Vasile Groza,

vasilegroza.ro.”

