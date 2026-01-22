Ce trebuie să știi despre familia Peltz, miliardarii a căror fiică este soția lui Brooklyn Beckham

Familia Peltz, deși constituie unii dintre miliardarii notabili ai Statelor Unite, a devenit un subiect de discuție la nivel internațional doar după ce Nicola Peltz s-a căsătorit în 2022 cu Brooklyn Beckham, fiul Victoriei și al lui David Beckham. Cu atât mai mult astăzi, după ce Brooklyn a declarat conflict deschis familiei sale, după multe speculații, prin postarea unei serii de stories pe contul său de Instagram, unde explică de ce s-a îndepărtat de apropiați, familia soției sale a ajuns în centrul atenției.

Brooklyn Beckham și-a acuzat părinții că au încercat să îl îndepărteze de soția lui, specificând că mai ales mama lui, designerul Victoria Beckham, a refuzat în ultimul moment să îi realizeze rochia de mireasă viitoarei sale soții, dar și că a dansat într-un mod nepotrivit cu el la nuntă, în timpul a ceea ce ar fi trebuit să fie primul dans, rezervat exclusiv mirilor.

Mai mult, cu câteva zile înainte de declarațiile publice ale soțului său, Nicola, soția lui Brooklyn, posta pe contul său de Instagram o imagine care înfățișa noul său tatuaj, un text care spune „family first” ('familia pe primul loc').

Cine este, așadar, familia Peltz?

Ei bine, părinții Nicolei sunt Nelson și Claudia Peltz. Nelson, născut în 1942 într-o familie evreiască din Brooklyn, a fost fiul cel mai mic, și a urmat educația clasică până ce a decis că își dorește să devină instructor de schi, moment în care a abandonat facultatea. Se pare că această alegere de carieră a fost doar un vis de tinerețe, pentru că în curând acesta s-a îndreptat către afacerea deținută deja de familia Peltz, A. Peltz & Sons, care se ocupa cu distribuția de alimente.

Alături de fratele său, Nelson Peltz a crescut compania, care a ajuns să fie listată la bursă, și care s-a transformat în Flagstaff Corp. Ulterior, cei doi au achiziționat alte afaceri, precum Triangle Industries Inc., care avea să devină una dintre cele mai mari companii din industria ambalajelor din lume. Înainte de vânzarea acestei companii, în 1988, afacerea ajunsese în prestigiosul top Fortune 100.

Alte achiziții ale lui Nelson Peltz, în anii ’90, au constat în investiția în compania de băuturi răcoritoare Snapple, care mai târziu a fost vândută către Cadbury Schweppes pentru o sumă în jurul a 1.45 miliarde de dolari. O altă companie deținută de familia Peltz, Trian Partners, este estimată ca valorând 7,15 miliarde de dolari, fondul investind în mărci faimoase precum Heinz, Cadbury, Kraft Foods, Wendy’s, PepsiCo, Procter & Gamble etc.

Mama Nicolei Peltz, Claudia, s-a născut în Baltimore în 1955, și a început o carieră în modeling în anii ’70. Un model de succes, aceasta a apărut în numeroase publicații cunoscute, precum Vogue, Harper’s Bazaar, Elle sau Cosmopolitan, dar a și lucrat cu brand-uri de succes precum Revlon, L’Oréal, Calvin Klein sau Chanel. După căsătoria cu Nelson, în 1985, aceasta a renunțat la cariera de model și s-a dedicat filantropiei. Familia Peltz chiar a inițiat o fundație care susține proiecte de educație, sănătate, mediu și dezvoltare a tinerilor.

Familia Peltz are 8 copii: Nicola, Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Zachary și Gregory, în vreme ce Nelson Peltz mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, cu Cynthia Abrams. Nicola Peltz Beckham are o carieră ca actriță, aceasta apărând în filme precum The Last Airbender, Lola sau Pretty Ugly. Relația dintre Brooklyn Beckham și Nicola Peltz a început în 2019, cei doi căsătorindu-se în 2022.

