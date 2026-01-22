Cum s-a schimbat viața Alinei Sorescu, la un an de la finalizarea divorțului de Alexandru Ciucu: „Importantă este liniștea fetițelor…”

Alina Sorescu a vorbit deschis despre schimbările din viața ei la un an de la finalizarea divorțului.

  Andreea Ilie
Alina Sorescu
După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025. După încheierea acestor procese, artista a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri. 

Cum s-a schimbat viața Alinei Sorescu, la un an de la finalizarea divorțului

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit deschis despre schimbările din viața ei la un an de la finalizarea divorțului.

„Importantă este liniștea fetițelor. Important este echilibrul lor. Pentru asta am luptat, pentru o rutină în programul lor școlar, în primul și în primul rând. Vom vedea, odată cu trecerea timpului, dacă programul de acum este cel mai bun pe termen lung pentru ele”, a povestit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a recunoscut că nu se gândește momentan la o altă relație amoroasă, concentrându-se pe cele două fiice ale sale.

„Nu mă gândesc la asta. Perioada asta a anilor de procese a fost extrem de complicată, cu multă suferință și pentru, mine și pentru fetițe. Este în continuare o perioadă complicată, nu e că lucrurile s-au liniștit, așa că nu îmi pun această problemă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În ceea ce le privește pe Carolina și Raisa, cele două fetițe ale sale, Alina Sorescu vorbește cu multă emoție.

„Sunt o mamă echilibrată, îmi place să cred. Prietenă cu ele atunci când e cazul, sora lor atunci când ne jucăm, mamă mai fermă când trebuie să impui niște limite. Încerc să fiu câte puțin din toate atunci când e cazul. Cert e că suntem foarte apropiate și unite, și ne place să facem activități, ca fetele, în trei. Și cumpărăturile sunt una dintre activitățile noatre preferate, în weekend, atunci când ele nu au teme sau atunci când suntem în vacanță și avem timp mai mult la dispoziție”, a mai spus ea.

Alexandru Ciucu, despre infidelitate

În cadrul unei apariții la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandru Ciucu a fost întrebat despre zvonurile potrivit cărora ar fi înșelat-o pe Alina în timpul căsătoriei și despre motivele care ar fi putut sta în spatele unui astfel de comportament. Cei doi au împreună două fiice, Raisa și Carolina, iar Alina a descris în trecut căsnicia lor ca fiind extrem de dificilă în ultimii ani.

Întrebat direct: „De ce înșală Alexandru Ciucu?”, designerul a răspuns clar:

„Alexandru Ciucu nu înșală… și ca să răspund și la ce mi-a lipsit în căsnicie… comunicarea și intimitatea. (…) Comunicarea înseamnă să spui ce probleme sunt, ce probleme vezi tu în cuplu și să găsești împreună cu partenerul de cuplu o soluție, oricare ar fi ea și intimitatea, pentru că, na, mai erau și alte persoane constant, e greu să ai intimitate cu… (…) Intimitatea de cuplu, adică nu știu… să stai și tu de vorbă cu soția ta fără să trebuiască să, nu știu, să fie socrii de față sau să își dea cu părerea sau să influențeze într-un fel sau altul. (…) Ideea nu este să te impui într-un cuplu, eu nu încerc să mă impun, eu încerc să găsesc o soluție. A te impune nu cred că este o soluție niciodată, nici în cuplu și nici cu copiii, de exemplu, cred că e mai important să găsești soluții de conviețuire, chiar dacă la un moment dat lucrurile pe care le simt cei doi parteneri pot fi divergențe, pot fi contrare. Se pot găsi soluții și în situația asta, dar trebuie să se vrea de ambele părți”.

Pe parcursul timpului, aparițiile publice ale lui Ciucu alături de femei necunoscute au stârnit speculații despre fidelitatea sa. Designerul a clarificat însă că acestea sunt prietene apropiate și că întotdeauna a fost înconjurat de femei în viața socială.

„Sunt prietene de-ale mele, am avut tot timpul prietene, femei, tot timpul, toată viața. (…) Nu pot eu să spun lucrurile astea (n. red. dacă fosta lui soție a avut sau are și ea prieteni, bărbați)”, a adăugat Alexandru Ciucu, explicând astfel motivele aparențelor care au alimentat zvonurile în presă.

Foto: Arhiva ELLE

