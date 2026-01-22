Mihai Morar clarifică zvonurile privind colaborarea lui Cătălin Măruță cu Radio ZU: „Spunem și lucruri serioase, dar…”

Mihai Morar a dezvăluit adevărul din spatele afirmației legate de venirea lui Cătălin Măruță la Radio ZU.

Mihai Morar clarifică zvonurile privind colaborarea lui Cătălin Măruță cu Radio ZU: "Spunem și lucruri serioase, dar..."

Recent, o glumă făcută de Mihai Morar în direct la Radio ZU a stârnit valuri de speculații în presă și pe rețelele sociale, sugerând că prezentatorul Cătălin Măruță ar urma să se alăture echipei postului de radio. Ulterior, într-un interviu recent, Morar a clarificat situația și a explicat cum o simplă glumă poate deveni rapid subiect de știre.

Cum a apărut zvonul

În urmă cu câteva zile, în timpul matinalului său, Mihai Morar a răspuns în direct unui ascultător care a întrebat dacă este adevărată vestea că prezentatorul Cătălin Măruță se va alături postului de radio.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus el, răspunzând unei întrebări a unui ascultător care dorea să afle dacă Măruță va veni la Radio ZU de la 1 martie.

Această afirmație, deși rostogolită în ton umoristic, a generat speculații privind posibila mutare a lui Măruță la Radio ZU.

Clarificarea lui Mihai Morar

În interviul acordat recent, Morar a explicat cum funcționează glumele în matinalul de la Radio ZU și cum poate fi distorsionat mesajul atunci când este scos din context:

„Uite, asta apropo de cum se poate răspândi un zvon și cât de ușor se poate răspândi un zvon. A fost o glumă la radio! Mărturisesc, apropo de relația pe care o avem cu ascultătorii noștri, cumva cred că am ajuns să avem un fel de cod din ăsta nescris: știm unde se termină o glumă și unde începe lucrul serios. Pentru că noi nu doar glumim de dimineață și până la ora 10.00. Spunem și lucruri serioase, dar cumva avem o graniță! Avem, dacă vrei, o unitate de măsură. Dar gluma asta s-a rostogolit și orice lucru care e scris în trei publicații importante din România devine certitudine.”, a spus el pentru Libertatea.

Anunțul conform căruia PRO TV va încheia formatul „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026 a luat prin surprindere pe toată lumea. Cătălin Măruță a dezvăluit acum ce va face după ce emisiunea sa nu va mai fi difuzată de postul de televiziune.

Cătălin Măruță, despre planurile sale după încheierea emisiunii

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că va rămâne implicat în PRO TV după ce postul de televiziune va scoate din grilă emisiunea sa pe care o prezenta de 18 ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru. Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la Pro TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la Pro TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în Pro TV. Nu e ceva care dispare peste noapte. Nu ai cum, e un loc în care m-am simțit extraordinar, sunt niște oameni minunați cei cu care lucrez și cu care am făcut echipă atâta timp și cu care, drept dovadă, și după emisiune continuăm proiectele noastre, pe care le începusem în urmă cu patru ani. Nu e nimic senzațional”, a spus Cătălin Măruță pentru cancan.ro.

foto: Arhiva ELLE

