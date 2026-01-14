Cătălin Măruță, concediat de la PRO TV? Detaliul ascuns din discursul prezentatorului: „La fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid”

Decizia scoaterii emisiunii „La Măruță” din grila PRO TV nu i-a luat prin surprindere doar pe telespectatori, ci și pe oamenii din interiorul postului. Potrivit informațiilor apărute în ultimele ore în mediul online, vestea ar fi căzut ca un șoc inclusiv pentru membrii echipei show-ului.

Emisiunea La Măruță se încheie

Surse din televiziune susțin că angajații implicați în producția emisiunii au fost informați oficial pe 12 ianuarie 2026, în cadrul unei ședințe interne, că proiectul se va încheia și că ultima ediție urmează să fie difuzată pe 6 februarie.

La scurt timp după apariția informațiilor, Cătălin Măruță a publicat un mesaj pe Instagram care a lăsat să se înțeleagă că oprirea emisiunii ar fi fost alegerea lui personală, o decizie matură, luată după mult timp de reflecție. Prezentatorul le-a mulțumit celor care i-au trimis mesaje și a respins ideea unui scandal în spatele acestei schimbări.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job. Vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră. Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la TV se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja. Bine, am zis și in 2015, într-un interviu pentru Revista OK că la 40 de ani vreau să mă pensionez și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta. Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Până pe 6 februarie ne vedem la emisiune”, a scris prezentatorul pe internet.

Cătălin Măruță, concediat de la PRO TV?

Doar că, la o zi distanță, discursul lui Cătălin Măruță din platoul emisiunii a avut nuanțe diferite. În ediția din 13 ianuarie 2026, acesta le-a vorbit telespectatorilor despre finalul apropiat al show-ului și a făcut o comparație surprinzătoare cu lumea fotbalului, aducând în discuție situația lui Xabi Alonso de la Real Madrid.

Prezentatorul a sugerat că, asemenea unei misiuni care se încheie, și parcursul emisiunii La Măruță se apropie de final. Declarația a fost percepută de mulți drept o recunoaștere indirectă a faptului că decizia nu i-a aparținut în totalitate.

„Trebuie să le spunem și celor care încă nu au aflat: la fel ca misiunea lui Xabi Alonso la Madrid, și emisiunea La Măruță probabil că se apropie, ușor-ușor, de final. Am început cu emoție pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, odată cu voi, telespectatorii, odată cu invitații noștri, uneori cu greșeli, alteori cu controverse, dar am învățat câte ceva de la voi, cei de acasă, din poveștile spuse aici, pe ‘Happylică’, și de la oamenii talentați care ne trec pragul în fiecare zi”, a spus Cătălin Măruță în direct la PRO TV.

Comparația nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care Xabi Alonso nu a plecat de bunăvoie de la Real Madrid, ci a fost îndepărtat de conducerea clubului. Astfel, deși mesajul de pe Instagram sugera o decizie personală, intervenția din emisiune a lăsat impresia că lucrurile ar fi stat diferit în realitate.

Atât PRO TV, cât și clubul spaniol au transmis public că despărțirile au fost amiabile și că hotărârile au fost luate de comun acord. Cu toate acestea, informațiile apărute pe surse, atât din apropierea televiziunii din Pache Protopopescu, cât și din anturajul echipei madrilene, vorbesc despre o cu totul altă versiune: aceea că Xabi Alonso ar fi fost concediat, la fel cum și Cătălin Măruță ar fi fost, de fapt, scos din grila postului.

