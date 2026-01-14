Andreea Marin și fiica ei, Violeta, escapadă împreună la Londra. Ce a dezvăluit prezentatoarea: „Am păstrat, an de an, obiceiul de a călători împreună, doar noi…”

Andreea Marin și Violeta au plecat într-o vacanță scurtă la Londra.

Andreea Marin cu Violeta (1)
Violeta, fiica Andreei Marin, profită de vacanță, iar de sărbători a revenit în România, unde a petrecut timp alături de mama sa.

Violeta și Andreea Marin, vacanță la Londra

La început de an, cele două au pornit însă într-o călătorie plănuită de mai multă vreme, iar prima oprire a fost la Londra. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii mai multe imagini din escapadă și un mesaj emoționant despre legătura specială dintre ele.

Andreea Marin a explicat că Londra ocupă un loc aparte în sufletele lor, fiind orașul unde au avut prima vacanță doar mamă și fiică, pe vremea când Violeta era mică. De atunci, au transformat aceste călătorii în doi într-o tradiție anuală, ocazii în care pun pauză rutinei și se bucură una de cealaltă, descoperind locuri noi și adunând amintiri.

„Călătoria în jurul lumii împărtășită cu voi continuă, am plecat înainte de zori de acasă și ne-am întors 3 zile mai târziu tot pe timp de noapte, având parte de zboruri line și bune. Primul popas de anul acesta a fost Londra – loc de suflet pentru mine și fiica mea venitǎ în vacanță acasă, așa că m-am bucurat de fiecare moment cu @anavioletabanica. Orașul are o semnificație aparte și amintiri de neuitat pentru noi, acolo am avut prima escapadă împreună, doar noi, ca fetele, când era mai mică, pe atunci pentru a intra în lumea lui Harry Potter (Warner Bros. Studio Tour), acel drum a însemnat fascinație și inspirație pentru ea, dar și o altǎ laturǎ deschisă relației mamǎ-fiicǎ pentru amândouă. De atunci, am păstrat, an de an, obiceiul de a călători împreună, doar noi, nu pe perioade lungi, de obicei câte un weekend care poate fi într-un alt colț de țarǎ sau dincolo de hotarele noastre, depinde de moment și ce ne inspirǎ, iar cel mai important e să avem acel timp petrecut împreună, în care fiecare devine prioritatea celeilalte. Am încercat întotdeauna ca orice loc din lume unde ajungem să devină și o lecție de viață, nu alegem un loc pentru cǎ e pur și simplu o atracție turisticǎ. Construim amintiri și e interesant sǎ observi modul de viață al oamenilor locului, să înveți mereu ceva nou, sǎ stai la șuetă în locuri unde se gătește bine, să te bucuri de arhitecturǎ, de natură, de spectacolul străzii, să descoperi ceea ce ei au și noi nu, sǎ poposești în muzee care spun povestea acelui tărâm și vorbesc despre istoria lui, dar și sǎ ai tihna de a citi lângă focul mocnind la ceas de searǎ, după o zi de plimbare în frig… Lumea spectacolului, sub diverse forme, e alegerea noastră de fiecare dată, măcar pentru o seară sau două. Pentru noi, nu există popas la Londra sau la New York fără un musical, de pildă, și nici această călătorie nu a fost o excepție. Imaginile surprind doar puține momente, nu ne-am dorit să surprindem prea multe pe cameră, ci să trăim mai degrabă clipele, pur și simplu”.

Vedeta a subliniat că aceste escapade nu sunt simple vacanțe, ci adevărate experiențe de viață, în care îmbină cultura, arta, plimbările și momentele de tihnă, departe de agitația zilnică.

Cum a educat-o pe Violeta

La 18 ani, Violeta studiază la o universitate de prestigiu din Statele Unite și se remarcă prin ambiție și maturitate, lucruri care, spune Andreea Marin, nu sunt întâmplătoare. Vedeta este o mamă împlinită și nu ezită să recunoască faptul că educația a jucat un rol fundamental în parcursul fiicei sale.

Pentru Andreea Marin, disciplina nu a însemnat rigiditate, ci un set de reguli și valori menite să o protejeze pe Violeta și să o ajute să înțeleagă diferența dintre dorințe de moment și alegeri bune pe termen lung. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a aplicat constant a fost curajul de a spune „nu” atunci când a simțit că o decizie nu era în beneficiul fiicei ei.

Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. Actrița, copleșită de greutăți: "Rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase..."
Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi la TV. Actrița, copleșită de greutăți: "Rănile se închid foarte greu. Cicatricile sunt la fel de dureroase..."
People

Cristina Cioran a izbucnit în lacrimi în timpul unei discuții live despre Alex Dobrescu, închis pentru următorii ani.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram. Imaginea inedită dezvăluită de actor
Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram. Imaginea inedită dezvăluită de actor
People

După aproape trei ani de relație, Timothée Chalamet a publicat prima imagine în care apare alături de Kylie Jenner.

Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: "M-am blocat și am început să mă gândesc cum..."
Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: "M-am blocat și am început să mă gândesc cum..."
People

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei.

