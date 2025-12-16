Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc”

Violeta, Andreei Bănică și a lui Ștefan Bănică, și iubitul ei, George, au sărbătorit recent doi ani de relație. Tânăra a publicat un mesaj special cu ocazia asta.

Violeta Bănică și iubitul ei au împlinit doi ani de relație

Pe Instagram, Violeta, Andreei Bănică și a lui Ștefan Bănică, a postat mai multe imagini rare cu iubitul ei, George. Cei doi sunt rezervați când vine vorba de apariții publice, astfel că urmăritorii au fost luați prin surprindere de fotografiile cu ei.

„Doi ani și continuăm. Te iubesc”, a scris Violeta Bănică pe Instagram.

Cum s-au cunoscut cei doi Violeta Bănică și iubitul ei

Fiica Andreei Bănică și a lui Ștefan Bănică este rezervată în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă recent tânăra a vorbit mai multe despre relația lor. În cadrul unui interviu, Violeta Bănică a făcut mărturisiri despre începutul relației cu iubitul ei. Tânăra a specificat faptul că George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială.

„Eu și George ne-am cunoscut la școală, am fost colegi, și cu un pic de noroc am ajuns în prezent. Sunt extrem de fericită alături de el și avem o relație plină de iubire, pe care o prețuiesc enorm. George este pasionat de inginerie mecanică și aerospațială, nu de jurnalism, deși presa a susținut această idee. Mai mult de atât nu am să spun, fiindcă țin foarte mult la intimitatea mea când vine vorba despre viața personală, dar vă mulțumesc pentru suportul moral pe care mi-l oferiți în legătură cu relația mea”, a declarat Violeta Bănică pentru VIVA!

Violeta Bănică a mai dezvăluit și ce anume a atras-o la iubitul ei.

„Din primul moment mi-au atras atenția bunătatea și inteligența lui. Pot zice că este un om rar, de care n-ai cum să nu te îndrăgostești, lucru pe care îl pot confirma și părinții mei. Cred că el ar zice că primul lucru pe care nu și l-a putut scoate din minte au fost ochii mei, fiind „atât de albaștri. Legat de distanță, George s-a mutat în America anul acesta, la studii, deci în momentul în care plec, de fapt, ne reunim. Așa că nu, din experiență vă spun, distanța nu este un impediment când iubești pe cineva cu adevărat”, a adăugat Violeta Bănică pentru aceeași sursă.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani

Pe 15 decembrie, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a împlinit 18 ani. Cu această ocazie, tânăra a primit din partea mamei sale un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare.

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin i-a transmis un mesaj special fiicei sale, Violeta, care a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 18 ani.

„Fata mea, te-am crescut să fii lumină și deja îmi strălucești. Ce să-ți spuna mama ție, binecuvântare ești.

Cu răbdare și curaj, prin atâtea am trecut, uită-te la tine azi cât de mare te-ai făcut.

Îmi e drag să văd cum crești, cum te așezi frumos în lume și mă bucur să te văd cum pășești cu înțelepciune.

În privirea ta curată îmi simt sufletul împăcat.

Ochii tăi senini, atâția ani la rând i-am sărutat.

Se deschide o nouă poartă și tu azi în ea pășești.

Un copil crescut cu grijă și frumos în tot ce ești.

Au fost multe clipe grele, însă ne-am ținut de mână și…

Frumos s-au așezat anii noștri împreună.

M-ai învățat să fiu și blândă și la greu să am răbdare.

Ți-am fost pavăză și sprijin.

Tu mi-ești dar și vindecare.

Și-ți mulțumesc că ești, că ai crescut cu demnitate și cu grație în gesturi, omenie, bunătate.

Te privesc și-mi vine plânsul.

Dintr-un dor și-o bucurie, văd în tine ce-am clădit, cât de dragă mi-ești tu mie

Când ți-e greu și-n zi și-n noapte ia aminte, fata mea

Mama te iubește veșnic, ești tot ce-am putut visa

Ai un loc la mine în brațe, sigur, cald și primitor

La mulți ani, vise împlinite, draga mamei!”, i-a transmis Andreea Marin fiicei ei în video.

Clipul a fost însoțit de un text care evidențiază dragostea pe care prezentatoarea i-o poartă fiicei sale, care în această perioadă se află în America, la studii.

„18 ani de viață. Și nici măcar oceanul dintre noi nu poate topi dragostea pe care ți-o port. La mulți ani, te aștept acasă cu dor, sufletul meu!”, a scris vedeta.

Citește și:

Anca Lungu, mesaj special pentru soțul ei, Harry Arampatzis, de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis public vedeta

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro