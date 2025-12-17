10 dintre cele mai dramatice și controversate despărțiri între vedete

O despărțire între vedete se poate termina și într-o notă dramatică, așa cum sunt exemplele de mai jos.

1. Brad Pitt și Angelina Jolie

Angelina Jolie și Brad Pitt s-au despărțit în 2016. Și-au început relația în 2004, deși actorul era căsătorit atunci cu Jennifer Aniston, de care a divorțat în 2005. Printre acuzațiile prezentate de Angelina Jolie la divorț s-au numărat dependența de alcool a lui Brad Pitt, precum și violența domestică. Cei doi au continuat după despărțire o dispută legală privind domeniul și crama franceză de 164 de milioane de dolari pe care le împărțeau, Château Miraval. În decembrie 2024, divorțul lor a fost finalizat.

2. Johnny Depp și Amber Heard

Johnny Depp și Amber Heard s-au cunoscut în 2009 pe platourile de filmare de la The Rum Diary, iar în 2015 s-au căsătorit. În mai 2016, actrița a cerut divorțul. La mai puțin de două săptămâni, a depus o cerere pentru un ordin de restricție împotriva soțului ei, în care îl acuza de violență domestică. Într-un articol publicat în The Washington Post, actrița a vorbit despre experiența personală ca victimă a violenței domestice. În 2019, actorul a acuzat-o pe fosta lui soție de defăimare, iar un an mai târziu de agresiune. În 2020, actrița a intentat un proces de 100 de milioane de dolari, în care îl acuza pe actor că a orchestrat „o campanie de denigrare falsă și defăimătoare” împotriva ei prin procesul său de defăimare. În iunie 2022, Johnny Depp a câștigat procesul de defăimare împotriva lui Amber Heard. În urma acestui proces, actrița a fost obligată să-i plătească 15 milioane de dolari daune, iar actorul 2 milioane de dolari în urma cererii reconvenționale. Procesul s-a încheiat printr-o înțelegere în decembrie 2022, când Amber Heard a plătit fostului soț 1 milion de dolari.

3. Brad Pitt și Jennifer Aniston

Brad Pitt și Jennifer Aniston și-au început relația în 1998 și au fost căsătoriți între 2000 și 2005. După ce au divorțat, au existat zvonuri potrivit cărora actorul ar fi început relația cu Angelina Jolie cât timp era căsătorit cu actrița, când filmau pentru pelicula Mr & Mrs Smith din 2004. După șapte ani împreună, Brad Pitt și Jennifer Aniston s-au despărțit, chiar în preajma când el a terminat lucrul la Mr & Mrs Smith. Zvonurile privind chimia dintre actor și Angelina Jolie, precum și atracția lor s-au răspândit extrem de rapid. După finalizarea divorțului de Aniston, Brad Pitt și-a făcut publică relația cu Angelina Jolie, iar Jennifer Aniston a fost portretizată drept cea cu inima frântă.

4. Kim Kardashian și Kanye West

După o căsnicie de aproape șapte ani, Kim Kardashian a depus actele de divorț de Kanye West. Vedeta nu se mai simțea deloc în siguranță, nici măcar fizic, alături de rapper, cu toate că a încercat să îi fie alături în lupta lui cu problemele de sănătate mintală. Divorțul lor a fost finalizat în noiembrie 2022, dar atât înainte, cât și după, Kanye West a avut un șir lung de declarații problematice, inclusiv antisemite, pe care Kim Kardashian le-a condamnat ferm. Vedeta a povestit în podcast-ul Call Her Daddy cum fostul ei soț era un tată absent și avea deseori remarci nepotrivite despre copiii lor și bunica lor.

5. Demi Moore și Ashton Kutcher

Demi Moore și Ashton Kutcher și-au început relația în 2003. În 2005 s-au căsătorit, iar în 2011 s-au despărțit. În 2015, actorul Scott Eastwood a dezvăluit că Ashton Kutcher a înșelat-o pe Demi Moore cu iubita lui de la vremea respectivă. În cartea actriței, Inside Out, Demi Moore a povestit despre căsnicia tumultoasă cu Ashton Kutcher, despre cum a acceptat să întrețină relații sexuale în trei doar pentru a-i face pe plac lui, despre infidelitatea lui și abuzul de substanțe în care s-a refugiat după ce a pierdut o sarcină când era căsătorită cu actorul.

6. Nicole Kidman și Keith Urban

În 2025, Nicole Kidman și Keith Urban au pus capăt relației lor de 20 de ani. S-au căsătorit în 2006, la Sydney, în cadrul unei ceremonii catolice. Actrița a fost cea care a depus actele de divorț, cu toate că, conform surselor, ar fi încercat cu multiple ocazii să își salveze căsnicia. Mai multe surse susțin că muzicianul locuia într-o casă separată de mai multe luni, iar zvonurile conform cărora ar fi înșelat-o pe Nicole Kidman au luat amploare după ce a schimbat versurile uneia dintre melodiile sale, care făcea referire la actriță, cu o aluzie la o tânără cântăreață, Maggie Baugh, cu care artistul a și cântat pe scenă.

7. Madonna și Guy Ritchie

Madonna și Guy Ritchie și-au început relația după ce s-au întâlnit la o petrecere organizată de prietenii lor comuni, Sting și soția sa, Trudie Styler, în 1999. S-au căsătorit în decembrie 2000, într-o ceremonie privată în Scoția. Nunta lor a costat două milioane de dolari și au fost căsătoriți timp de opt ani înainte de a anunța divorțul în 2008. Referitor la motivul divorțului, acesta ar fi fost faptul că Madonna obișnuia să fie mereu în centrul atenției, în timp ce Guy Ritchie era o fire mult mai discretă. După finalizarea divorțului, au apărut detalii conform cărora artista i-ar fi dat regizorului o sumă cuprinsă între 76 și 92 de milioane de dolari, care includea valoarea proprietății lor comune, precum și un pub pe care îl dețineau împreună. Într-un interviu din 2015 pentru The Sun, Madonna și-a amintit cum nu i se permitea să fie ea însăși în căsnicia cu Guy Ritchie.

8. Denise Richards și Charlie Sheen

Denise Richards și Charlie Sheen s-au cunoscut în 2000, în timpul filmărilor pentru Good Advice și s-au căsătorit în 2002. În timp ce era însărcinată în șase luni cu al doilea copil, actrița a depus actele de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile.” Cu toate că au încercat să gestioneze divorțul pe cale amiabilă, Denise Richards a lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Charlie Sheen, cum ar fi că el a fost abuziv și că le împiedica pe fiicele lor să fie vaccinate. Actorul a negat acuzațiile, iar în 2006 au ajuns la un acord privind custodia, în care putea să aibă vizite supravegheate.

9. Kim Basinger și Alec Baldwin

Kim Basinger și Alec Baldwin au fost căsătoriți timp de aproape două decenii, între 1993 și 2002. Divorțul lor a durat șapte ani ani din cauza luptei pentru custodia fiicei lor, Ireland, care a fost prinsă în mijlocul bătăliei lor juridice publice. Actorul și-a pierdut temporar dreptul de vizită asupra fiicei sale din cauza unui mesaj vocal făcut public de TMZ, în care Alec Baldwin o jignea atât pe Ireland, cât și pe mama ei. Kim Basinger și Alec Baldwin și-au aruncat cuvinte grele unul la adresa celuilalt, însă actrița a dezvăluit în 2016 că se înțeleg mai bine și s-au împăcat de atunci.

10. Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness

În septembrie 2023, Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au anunțat că se despart după 27 de ani de căsnicie. S-au căsătorit în aprilie 1996, după ce s-au cunoscut anul precedent pe platourile de filmare ale serialului TV australian Corelli. La mai bine de un an de la despărțire, actrița a dezvăluit într-un interviu pentru DailyMail.com că se simte trădată, lăsând să se înțeleagă că ar fi fost rănită în căsnicie. Hugh Jackman și-a refăcut viața sentimentală alături de Sutton Foster, colega sa de platou din spectacolul de pe Broadway The Music Man. Ea a depus actele de divorț de soțul ei, scenaristul Ted Griffin, la un an după despărțirea dintre Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness. O sursă a dezvăluit pentru Us Weekly că relația lor ar fi început când lucrau împreună, iar legătura lor strânsă a dus, de fapt, la despărțirea actorului de Deborra.

Foto: Profimedia, Hepta, PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro